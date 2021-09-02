AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, ilçe ziyaretlerini sürdürdü Açıklaması
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AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, ilçe ziyaretlerini sürdürdü Açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, ilçe ziyaretlerini sürdürdü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, ilçe ziyaretleri kapsamında Keşap'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, ilçe ziyaretleri kapsamında Keşap'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların gönlüne tek tek dokunmak için ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Esnafın ve vatandaşların yüzünün gülmeye başladığı bugünlerde güzel haberler geldiğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Pandemi koşullarına rağmen yatırım ve ihracatın olumlu etkisi sayesinde ülkemiz bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 21,7 oranla büyüme rekoru kırdı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile icra edilen hızlı ve etkili yönetim, ekonomik büyüme, refah ve kalkınmayı tesis etmiştir. Dolayısıyla bu büyümeyle aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya birinciliği elde edilmiştir."

Ekonomik istikrar dolayısıyla daha güzel neticeler elde edileceğinden şüphe olmadığını vurgulayan Aydın, "Cumhurbaşkanımız ülke meseleleriyle ilgili yoğun bir çalışma ivmesi kat ederken bizler de sahada milletimizin yanında olarak el birliğiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Rabbim baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmayı ve bu coğrafyanın insanına nice güzel hizmetler etmeyi nasip eylesin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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