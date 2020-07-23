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AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık üreticilerini memnun eden bir fiyat açıklanacağına inandığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk:
23.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:17

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık üreticilerini memnun eden bir fiyat açıklanacağına inandığını söyledi.

"Fındık üreticilerinin sorunları" hakkında İYİ Parti Grubu'nca verilen TBMM'de verilen Araştırma Önergesi üzerinde partisi adına söz alan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındığın önemli bir ihracat ürünü olduğuna dikkat çekti. AK Parti Milletvekili Öztürk, "Türkiye fındıkta gerek üretimde, gerek ihracatta tartışmasız açık ara dünya birincisidir. Fındık, yüzbinlerce aileyi, milyonlarca insanımızı yakından ilgilendirmektedir. Tartışılması çok normaldir. Normal olmayan bunun her yıl sezona yaklaşırken yapılması, sezon bitince de unutulup gitmesidir. Fındık ihracat sezonunun 46. Haftası itibarıyla 324 bin ton iç fındık ihraç edilerek; 2 milyar 176 milyon 693 bin dolar gelir elde edilmiştir. Sezonunun kapanmasına 6 hafta daha var. Bu seneki ihracat miktarının 350 bin tona, gelirin ise 2 milyar 400 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Görülmektedir ki fındık sadece bölgemiz değil, ülkemiz içinde çok önemli bir üründür" ifadelerini kullandı.

Fındık üreten bölge milletvekilleriyle birlikte çalışmalarda yaptıklarını anlatan Milletvekili Öztürk, "Fındık üretilen illerin milletvekilleri olarak TBMM bünyesinde 'Fındık Çalışma Grubu' adıyla bir grup kurduk. İlk toplantımızı 16 Haziran tarihinde yaptık. Bu toplantıda üreticilerimizin taleplerini, beklentilerimizi bir rapor halinde 2 Temmuz günü Tarım ve Orman Bakanımıza ilettik. Bakanımız gerekeni yapacaklarını ve fındık fiyatının Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı fiyatın müstahsilimizi memnun edecek bir rakam olacağına inanıyoruz. Çünkü AK Parti iktidarında hiçbir dönemde fındık üreticisi mağdur edilmemiştir. Her yıl o yılın iç ve dış şartlarına göre en uygun fiyatı veren hükümetimizin bu dönem için de en güzel, en memnun edici bir fiyat ve alım politikası uygulayacağına inanıyor, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Fındık ve müstahsilimizin talep ve beklentilerinin takipçisiyiz" dedi.

Üreticilere 8,6 milyar TL ödeme yapıldı

Fındık üreticilerine sağlanan desteklerle ilgili de bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, "TMO tarafından Ağustos 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 75 bin ton fındık alımı gerçekleştirilmiştir. Fındık üreticilerini destekleme politikası kapsamında üreticilerimize dönüm başına 15 TL mazot desteği, 4 TL gübre desteği, 170 TL Alan Bazlı Gelir Desteği, 70 TL Organik Tarım Desteği sağlanmıştır. 2009 yılından itibaren uygulanmakta olan Alan Bazlı Gelir Desteği ile üreticilerimize toplam 8,6 Milyar TL ödeme yapılmıştır" bilgilerini paylaştı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Manşet

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