AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'dan TMO'nun fındık alımı değerlendirmesi

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Eylül itibarıyla fındık alımlarına başlayacağını bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Eylül itibarıyla fındık alımlarına başlayacağını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin mağdur olmaması adına yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmek için her yıl hasattan önce fındık alım fiyatlarının açıklanması ve kamuoyunun beklentisine göre fiyatın belirlenmesinin üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Aydın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerimizin mağdur olmaması ve alın terinin karşılığını bulması için fındık taban fiyatlarının belirlenmesinde azami önem göstermektedir. Ülkemizde ve ilimizde fındık üretimiyle uğraşan binlerce üreticiye devletimiz tarafından çeşitli destekler sağlanmış ve fındık fiyatlarının iyileştirilmesi adına önemli çalışmalar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Aydın, çiftçilere, mazot, gübre, tarım sigortası, iyi tarım ve alan bazlı gelir desteği sağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2021 yılı için belirlediği taban fiyat 27 lira olmuştur. Kilogramda 2 lira mazot ve gübre desteğini de eklediğimizde 30 liraya tekabül ediyor. Son yılları baz aldığımızda taban fiyatının yaklaşık olarak 3 kat arttığını görmemiz mümkündür. Bu noktada her zaman üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve alım kampanyasını gerekli zamanda başlatarak üreticimizin yüzünü güldüren TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Aydın, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticilerinin yanında olacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak