AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'dan ramazan ayı mesaj

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, yarın başlayacak ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, yarın başlayacak ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, İslam aleminin hasretle beklediği rahmet ve bereket ayına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in, ülke ve millet adına zorlukların kolaylaştığı bir döneme vesile olmasını dileyen Aydın, şunları kaydetti:

"Oruç, bizleri dünyevi kötülüklerden sakındıran, günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan ve nefsin terbiyesini sağlayan önemli bir ibadet şeklidir. Sağlık sorunu yaşayan kardeşlerimizin de bu faziletli ayda şifa bulmalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerin Allah katında kabul olduğu tasavvuruyla başta Giresunlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum."

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da yayımladığı mesajında, huzurun, maneviyatın sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Şenlikoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu ayda, küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak herkese karşı hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Ramazan ayında tüm Müslümanlar, en yakınından başlayarak ihtiyaç sahibi komşu ve akrabalarına paylaşım duygusu içerisinde yardım ellerini ulaştırmalıdır. Toplum olarak dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlendiği mübarek ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak