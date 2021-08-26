AK Parti Giresun Milletvekili Aydın, Çanakçı ilçesini ziyaret etti

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Çanakçı ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Çanakçı ilçesini ziyaret etti.

Aydın, ilçede devam eden projeleri yerinde inceledi, ilçe merkezinde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Aydın, kendilerinin vatandaşını dönemden döneme hatırlamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak bu ülkeye ve millete aşık olmaktan geçmektedir. Biz insanımıza sevdalıyız ve bütün gayretimizle bölgemize ve hemşehrilerimize hizmet için çalışıyoruz. Allah muhabbetimizi daim eylesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak