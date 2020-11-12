AK Parti Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu basına tanıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu basına tanıtıldı

12.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:40
AK Parti Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu basına tanıtıldı

AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, yeni yönetim kurulunu basına tanıttı.

AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, yeni yönetim kurulunu basına tanıttı.

Başer, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 26 Eylül'de düzenlenen olağan genel kurulda 30 kişilik yönetim kurulu olarak göreve seçildiklerini söyledi.

Yönetim kurulu olarak birlik, beraberlik ve uyum içerisinde Giresun'a hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Başer, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için hazırlıklara başladıklarını aktardı.

Giresun merkezde yoğun üye çalışmaları yürüttüklerine vurgu yapan Başer, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde 1038 yeni üye kazanımı sağladık. Giresun merkezde şu anda 18 bin civarında partimizin üyesi bulunmakta. Hedefimiz bu rakamı 24 bina çıkartmak."

Başer konuşmasının ardından yeni yönetim kurulunu basına tanıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

İlgili Haberler

Kılınç, AK Parti merkez ilçe yönetimiyle bir araya geldi
Kılınç, AK Parti merkez ilçe yönetimiyle bir araya geldi
AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi
AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi
Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne konuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Kamala Harris Meral Akşener Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen İlker Aksum Acun Ilıcalı Beste Bereket
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Erkek Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu basına tanıtıldı - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 12:45:16. #1.14#
title