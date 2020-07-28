AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı: "Açıklanan fındık fiyatı beklentileri karşıladı" AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatının beklentileri karşıladığını söyledi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatının beklentileri karşıladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyatın hayırlı olmasını dileyen Tatlı, "2002 yılından bu yana, AK Parti hükümeti olarak hep fındık üreticisinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceğiz. Dolar bazında fındık fiyatı hiç bir zaman 3 doların altına düşürülmedi, güçlü alıcılar karşısında üreticinin hak ve hukukunu koruduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Giresun kalite yağlı fındık için kilogramda 22.5 lira, levant kalite için kilogramda 22 lira taban fiyat açıklandığını aktaran Tatlı, "Fındık ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için son derece değerli bir tarım ürünüdür. Yıllık ortalama ülkemize 2,2 milyar dolar döviz girdisi sağlayan fındığın değerini AK Parti hükümeti olarak çok iyi bilmekteyiz. Hükümetimiz bu sene de beklentileri karşılamış, atması gereken adımları atmış ve gereğini yapmıştır. Fındık üreticisine her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcımiz Nurettin Canikli, Fındık Çalışma Grubu'nu oluşturan milletvekilimiz Cemal Öztürk, Milletvekillerimiz Kadir Aydın, Sabri Öztürk ve bölge milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA