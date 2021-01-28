AK Parti Giresun 7. Olağan İl Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak
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AK Parti Giresun 7. Olağan İl Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak

28.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:34
AK Parti Giresun 7. Olağan İl Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Tatlı, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Eylül Spor Salonunda gerçekleştirilecek genel kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılacağını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarının ön planda tutulacağını ifade eden Tatlı, ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden, zorunlu olmadıkça kongreye katılmamalarının istenileceğini aktardı.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacaklarını, duraksamayacaklarını belirten Tatlı, şunları kaydetti:

"Millet ve hizmet aşkıyla başlayan yolculuğumuzda, geldiğimiz bu noktada Türkiye'nin partisi olarak yeni bir döneme kucak açıyoruz. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Türkiye eksik olmadı. Bu uğurda milletimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günkü aşkla bir kez daha hazırız. Tek vücut halinde hareket ederek gerçekleştireceğimiz il kongremiz vatandaşlarımızla yeniden kucaklaşmamıza vesile olacaktır."

Tatlı, il kongresinin Giresun'a hayırlı olması dileğinde de bulundu. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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