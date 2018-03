Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 747 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan, 19 Eylül Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi'nde, partililere seslendi.

Göreve geldiklerinden bu yana, Giresun'a 14 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, 30 bin öğrencisiyle Giresun'a kazandırdıkları üniversitenin bölgede önemli bir yere sahip olduğunu, eğitimde bin 680 yeni derslik ve 5 bin 468 kişi kapasiteli yükseköğretim yurtları yaptıklarını belirten Erdoğan, yatırımların devam edeceğini anlattı.

Göreve geldiklerinde 28 kilometre olan Giresun'un bölünmüş yolunu 117 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, Giresun'un turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için planların hazır olduğunu, bunların da hayata geçirileceğini belirtti.

Giresun'da ruhsatlı alanlarda, fındık üretimi yapan üreticileri desteklediklerini, bu alanda üreticilere 1,7 katrilyon lira destek verdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kemal Bey diyor ya 'çiftçi mağdur, çiftçi mazlum.' ya senin bunlardan ne haberin var ya? Sen çiftçinin ne aldığını, ne verdiğini biliyor musun ya? Bak resmi rakamlarla konuşuyorum. Biz buyuz, verdiğimiz rakam ortada, hepsi belgeli. Biz bunu çiftçimize verdik. İnşallah bundan sonra milletimiz için çalışmaya, 81 milyonun barışı, huzuru, esenliği için ter dökmeye devam edeceğiz. SGK'nın başındayken hastanelerimizin durumu malum değil mi, Savaş Ay'ın programını izlemeyenler var mı? Hepiniz izlediniz, değil mi? Rahmetli ne güzel anlatmış orada. O programda beyefendi de bakıyorsunuz orada garip garip gülüyor, bir alem. Şimdi de öyle. Kolay kolay kızdıramazsınız, öyle de bir özelliği var."

"Maalesef en büyük talihsizlik CHP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'ye vizyon kazandırdığını ve özgüven aşıladığını belirterek, partisinin başarılarıyla dünya siyasetinde örnek alınan bir parti haline geldiğini ifade etti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Son 15 yılda nasıl ülkemizin en büyük imkanı AK Parti gibi bir iktidar tarafından yönetilmekse, maalesef en büyük talihsizliği de CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır. Bu bizim için talihsizlik. Biz bunca hizmeti hayata geçirirken, aynı zamanda dünyanın en çapsız ana muhalefet partisiyle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Biz, Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmanın kavgasını veriyoruz, ana muhalefet ise sanal gündemlerle milletimizi oyalamaya çalışıyor. Biz birkaç cephede birden istiklal ve istikbal mücadelesi yürütürken, CHP ve başındaki zat iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle, çok daha vahimi FETÖ'nün eline tutuşturduğu paçavralarla siyaseti rehin almaya çalışıyor. Şöyle geçmiş 15 seneyi gözlerimizin önüne getirelim. Bunların milletin ve ülkenin faydasına herhangi bir tekliflerini duydunuz mu? Allah aşkına, bunların özellikle 15 yılda siyasetin kalitesini artıracak bir tartışma açtıklarına şahit oldunuz mu? Bir ara gündemleri Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını kimin yere indirdiğini bulmaktı. Haftalarca uğraştılar, 40 yıllık dedektiflere taş çıkartan araştırmalar yaptılar. Sonuçta fotoğrafı kimin indirdiğini bulmayı başardılar. Ardından Atatürk'ün askeri mi, yoldaşı mı olduklarının kavgasını verdiler. Merhum Gazi Mustafa Kemal'in partisini Pensilvanya'nın maskotuna çevirdikleri halde, günlerce bu meseleyi konuştular. Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumrukların konuştuğu, edebe, ahlaka sığmayan üslupla yürütülen tartışmalar sonunda içlerindeki marjinalleri rahatsız etmeyecek, şöyle ortaya karışık bir karara vardılar. Hatırlayın bir dönem bunlar PYD/YPG terör örgütünü yurt içinde ve yurt dışında aklama seferberliğine çıkmışlardı. Milletvekilleriyle, parti sözcüleriyle, genel başkanlarıyla, bölücü örgütten devşirdikleri il başkanlarıyla ekran ekran dolaşıp, YPG/PYD örgütüne methiyeler sıralıyorlardı."

"Ey Kılıçdaroğlu, ben sana söyleyeyim. İnönü, merhum Gazi Mustafa Kemal'den sonra partinizin başına geçtiğinde ilk yaptığı işlerden bir tanesi nedir?"diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir, Türk lirasından Atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini ne yapmıştır, oraya koymuştur. Bitmedi... Bütün devlet dairelerinden Atatürk'ün posterini kaldırıp, İnönü'nün posterini yerleştirmiştir. Bitmedi... Posta pulları var ya, onun üzerinde de Atatürk'ün resmi vardı, onu da kaldırıp, oraya da ne yaptı, İnönü kendi resmini koydu. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Gençler sizler de bunu, bazı onların ininde veya izinde yürüyenlere anlatın. Bunlar önemli."

- "3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girerken aldığı son rakamlara göre Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 747 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Afrin operasyonu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünün Afrin raporunu da sizlere vereyim." diyerek, Afrin operasyonuyla ilgili bilgileri paylaştı.

Erdoğan, CHP'nin, bölücü örgütün Suriye kolunun sadece Afrin'den Türkiye'ye 700'ün üzerinde saldırı ve taciz düzenlediği günelerde bile "PYD'ye terör örgütü demek için elimizde yeterli delil yok" tezini savunduğunu ifade etti.

CHP'nin Türk ordusunun sınır ötesi operasyonlarla terör bataklıklarını kurutmasının önüne geçmek için de seferber olduğunu kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Baktılar bunlar bir işe yaramıyor. Bu sefer Afrin Operasyonu'nu başka türlü sabote etmenin çabasına düştüler. Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize saldırarak, onları tahkir ederek, bu kahramanlara olmadık iftiralar atarak, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısını gölgelemek istediler. YPG/PYD terör örgütüne gösterdikleri hüsnüniyetin binde birini dahi Mehmetçiklerimizle omuz omuza çarpışan ÖSO'ya göstermediler. Bunlar hayatlarını koydular, Mehmetçik'imizle beraber, Özgür Suriye Ordusu bu mücadeleyi sürdürürken, bunlar PYD'ye, YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermediler. O beğenmedikleri Özgür Suriye Ordusu mensupları Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi, Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi. 7 yıldır bir milyon masumu hunharca katleden, eli kanlı bir diktatöre duydukları sempatinin, yani Esed'i kastediyorum, ona duydukları sempatinin onda birini o zalimin bombaları altında can veren Suriyeli kardeşlerimize göstermediler. Baas rejiminin bekasını düşündükleri kadar Türkiye'nin, Türk milletinin güvenliğini düşünmediler. Şunu unutmayın, nasır tutmuş kalpleri bir gün olsun Suriyeli mazlumlar için hüzünlenmedi. Lal olmuş dilleri bir gün olsun hunharca katledilen çocuklar için tepki vermedi."

Doğu Guta'dan mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Doğu Guta'dan bir lider Hanımefendi'nin mektubunu aldığını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu Hanımefendi, 'Ne olur Sayın Cumhurbaşkanı, Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın. Artık bizim dayanma gücümüz kalmadı. 250 bin kişilik Doğu Guta'da şu anda 20 bin kişi kaldı, herkes Doğu Guta'yı terkediyor, boşaltıyor. Bizim de akıbetimiz ne olacak belli değil' diyor. Ama bu Bay Kemal gibilerin çark etmekte üstlerine kimse yok. Merhametsizlikte de bunlar zirveyi kimseye kaptırmadılar. Bir gece öncesine kadar 'Afrin'e girmeyelim' diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ise milletimden bekliyorum.

Giresunlu kardeşlerimin tabiriyle bunlar yumurtadan yün kırpmaya çalışan fırsatçılar. Bu fırsatçı ana muhalefetin hedeflerimize ulaşmada bize katkı sağlaması mümkün değil. Ancak ne oldu? Afrin düştü, bu sefer kalktılar Genelkurmaya, Silahlı Kuvvetlere tebrik göndermeye. Sizin ufkunuz yok. Zerre kadar ufkunuz olsa işte bu yanlışın içine düşmezsiniz. Bu ülkenin bir evladı olarak, iktidar partisinin genel başkanı olarak aynı zamanda bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bunların çapsızlıkları karşısında utanıyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak halihazırdaki genel başkan elinde bu partinin düşürüldüğü durumdan ben rahatsız oluyorum. Çünkü güçlü ana muhalefet, güçlü iktidar demektir. Ama bunlar bunun farkında değil, Artık krediyi tamamen tükettiler. 2019 seçimlerinde bu müflis siyasi anlayışın da sandığa gömüleceğine inanıyorum."

Salondaki gençler tarafından ayet okunması üzerine Erdoğan, "Bunları inşallah kabristanlarda okuyun da ama siyasi bir toplantıda bunları bize bırakın. Nerede, neyi konuşacağımızı, neyi okuyacağımızı iyi belirleyelim. Siz onları bize bırakacaksınız. Buralara nasıl geldiğimizi de iyi bileceğiz. Türbede miyiz, camide miyiz, bunları ayıracağız. Yoksa bir siyasi bir toplantıda mıyız, bunu da ayıracağız. Unutmayın, biz bu milletin tümünü kucaklayacağız, hepsini, istisnasız. Benim gencim gayet güzel ayet okuyor ama ayeti okuyamayanlar da var. Onları da katacağız, onları da buraya alacağız. İnşallah 2019'da cumhur ittifakı ile hem istikrarsızlık üreten mevcut sistemi rafa kaldıracağız hem de milletimizi sırtındaki bu kamburdan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bundan sonra 2023, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda çok daha hızlı mesafe alacaklarını belirterek, "Artık hedeflerimize ağır aksak yürümeyecek, koşar adımlarla inşallah yürüyeceğiz." dedi.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, AK Parti Giresun teşkilatından, 2019 seçimlerini kazanmak için de söz istedi.

Notlar

Salonda bulunun kadın ve erkeklerden oluşan bir grup genç, kongreye er kıyafetleriyle gelerek asker selamı verdi. Grup, sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bölerek, Yahya Kemal Beyatlı'nın "26 Ağustos 1922" isimli şiirinin "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın" dizelerini okudu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hapis yatmasına neden olan "Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bir şey beni sindiremez; gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa. Biz oyuz ki, imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar bizi zaferden zafere koşturan şey işte şu anda içinde bulunduğumuz inanç birliğidir. Bu yolda böyle yürüdük. Buralara böyle geldik." şiir de grup tarafından okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda salondaki herkesin ayağa kalkmasını isteyerek, "Rabia" işareti yaptırdı ve "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaptı.

Kongreye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Mustafa Ataş, Ravza Kavakçı ve Çiğdem Karaaslan'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Bu arada, salonda "Düşman kurarsa tuzaklar, hazır bizim uşaklar", "Her zaman seferiyiz, Reis'in neferiyiz", "Hainlere kanmadın bozdun tüm tuzakları, her zaman emrindedir Giresun uşakları", "Reis davamıza can veririz, kefeni beraber giyeriz, seni bu yolda yalnız yürütmeyiz" yazılı afişler dikkat çekti.

