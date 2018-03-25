Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl sonuna doğru İstanbul'da havalimanımızın ilk etabı bitiyor. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olan bu havalimanı, dünyada bir veya ikinci sırada olan havalimanı olacak. Buralara öyle durup dururken gelmedik. Yan gelip yatarak gelmedik." dedi.

Erdoğan, 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlerden, tüm gençleri Ak Gençliğin içine davet etmelerini istedi.

Bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmediklerini, sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildiklerini belirten Erdoğan, Giresun'dan, Karadeniz'in coşkun dalgaları gibi setleri yıkmasını beklediklerini ifade etti.

"Bütün bu söylediklerim birilerine hamaset gibi gelebilir. AK Parti'nin kodlarını bilmeyenler için bu ifadelerim hayal gibi görünebilir ama unutmayın, bundan 15 yıl önce bizim hedef olarak gördüğümüz seviyeleri birileri hayalini dahi kuramıyordu." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Türkiye'yi 3,5 kat büyüteceğiz, milli gelirimizi 3 kat artıracağız, ihracatımızı 5 kat yükselteceğiz, IMF'ye olan borcumuzu sıfırlayacağız, Merkez Bankamızın kasasını evelallah dolduracağız' dediğimizde birileri bizimle istihza ediyordu. IMF'ye olan borcumuz neydi? 23,5 milyar dolardı. Göreve geldiğimizde 2002 Kasım, 2013'te ne oldu? Sıfırladık mı? Sıfırladık. Sıfırladıktan sonra ne oldu? IMF bizden 5 milyar avro borç istedi. Arkadaşlar bana sordular, 'Verelim mi?' 'Verin.' dedim. Baktılar ki bu Türkler ciddi, IMF almaktan vazgeçti. Bütün mesele bu. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktü, imansız olan paslı yürek sinede yüktür."

Erdoğan, göreve geldiklerinde 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervini, 120 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, "Artık el açan değil, hamdolsun veren el olduk. Gençler, bunları arkadaşlarınıza da anlatın. Onlar, bunları bilmez." dedi.

- "Sıradan bir ülkenin gençliği değilsiniz"

Dünyada en az gelişmiş ülkelere, gelişmiş ülkelerin yardım ettiğini aktaran Erdoğan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ölçülmesine göre yadımda bir numarada Amerika'nın, iki numarada Türkiye'nin, üç numarada ise İngiltere'nin bulunduğunu bildirdi.

Erdoğan, Gayri Safi Milli Hasılaya oranla bu sıralamanın bir Türkiye, iki Amerika, üç İngiltere olduğuna dikkati çekti.

Gençlere, "Siz, sıradan bir ülkenin gençliği değilsiniz. Sizler, millet olarak tarihte olduğu gibi onurlu, gururlu bir ülkenin fertlerisiniz." diye seslenen Erdoğan, eskiden Türk parasında yer alan bol sıfırları hatırlattı.

AK Parti'nin iktidara geldikten sonra paradan 6 sıfır attığına işaret eden Erdoğan, "6 tane sıfırı attık. 1 milyonluk tuvalet, 1 liraya düştü. Mesele bu. İş bilenin, kılıç kuşananındır." deyi konuştu.

- "THY'yi büyüttük"

Türk pasaportuna itibar kazandıracaklarını vurgulayan Erdoğan, " 'Türk Hava Yolları'nı (THY) dünyanın en iyi havayolu şirketlerinden biri yapacağız.' dediğimiz zaman kimlerin dudak büktüğünü eminim sizler de biliyorsunuz. Biz göreve geldiğimiz zaman Türk Hava Yolları dışında hava yolu var mıydı? Yoktu. Sadece Türk Hava Yolları vardı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yollarını büyüttüklerini, bunun yanında özel, sivil hava yolları arasında rekabet imkanının doğduğunu bildirdi.

Dünyada en fazla destinasyona uçan havayolunun Türk Hava Yolları olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir numara. Filo büyüklüğünde ise Türk Hava Yolları şu anda dünyada 6. sırada. Nerelerden, nerelere geldik. Şimdi geniş gövdeli uçaklarla birlikte, bu destinasyonlar, yani ulaştığı noktalar artacak. ve bu geniş gövdeli uçaklarla hiç duraksamadan, doğru alıyor yolcuyu 16-17 saat gidiyor. Bizim artık hava yollarımız buna geldi. Ancak şimdi bir adım daha var. Bu yıl sonuna doğru İstanbul'da havalimanımızın ilk etabı bitiyor. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olan bu havalimanı, dünyada bir veya ikinci sırada olan havalimanı olacak. Buralara öyle durup dururken gelmedik. Yan gelip yatarak gelmedik. Çalıştık, düşündük ve elhamdülillah buraya geldik."

- "Havalimanı sayısı 57 oldu"

Erdoğan, 2008'de dünya ekonomik krizle boğuşurken "Bu kriz bizi teğet geçecek." dediğinde, fırtınalar koparıldığını hatırlatarak, "Ne oldu? Teğet geçti. Hamdolsun bu kibir abidelerinin tamamının heveslerini de o zaman kursaklarında bıraktık. 'Ya bu başbakan ne diyor, nasıl olacak bu?' dediler. Oldu mu? Oldu. Son 15 senede, onların hayalini bile kuramadıkları ne kadar şey varsa, biz hepsini hayata geçirdik. Hayalleri tek tek hedefe, hedefleri de tek tek gerçeğe dönüştürdük." dedi.

Erdoğan, iller ve vatandaşlar arasında ayırım yapmadıklarını vurguladı.

Erdoğan, 25 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardıklarını, bunlardan birinin de Ordu-Giresun Havalimanı olduğunu belirterek, lüks otobüs bileti fiyatına uçaklarla seyahat edilebildiğine dikkati çekti.

- "Benim milletime bu yakışır"

"Çünkü benim milletime bu yakışır." diyen Erdoğan, Ankara'yı kalkındırırken, Erzurum'u, Samsun'u, Giresun'u boynu bükük bırakmadıklarını, Karadeniz'e yatırım yaparken Doğu ve Güneydoğu'yu ihmal etmediklerini, AK Parti'ye oy verenlerle beraber, vermeyenlerin de gönlünü fethetmenin mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

Altyapı, üst yapı yatırımlarıyla Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini belirten Erdoğan, krizlerle anılan bir ülkeyi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma taşıdıklarını kaydetti.

(Sürecek)