AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz milletimizle gönül bağımızı güçlendirdikçe CHP'nin giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin denkleminden çıkacağına ben inanıyorum. İnşallah önümüzdeki seçimler CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısına katılarak, partililere hitap etti.

AK Parti'nin adeta anayasa değiştirebilecek güce sahip olduğu dönemde kapatılmak istendiğini anımsatan Erdoğan, "Yine bu CHP'nin başındakiler ne dedi? 'Ankara'da da savcılar, hakimler varmış' dediler. Aynı CHP, değişen bir şey yok. Bu kadar güçlü geleceksin, millet sana böyle bir yetki verecek ve bu CHP zihniyeti partimizi kapatma noktasında adımlarını atacak. Bugün karşımızda yıllardır iktidardan uzak kalmış olmanın mahcubiyetiyle demokrasi ve özgürlük havariliğine soyunan bir CHP olması kimseyi aldatmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Yontulmamış bir faşist zihniyet"

"Şimdi yanlarında yoldaşları var, yandaşları var." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu yoldaşlarıyla, bu yandaşlarıyla beraber şu anda adeta karşımızda Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar, yine onlara, ben inanıyorum ki 31 Mart'ta benim vatandaşlarım gereken dersi, gereken cevabı sandıkta verecektir. İş başında bulundukları belediyelerden, kendi partilerinin içindeki uygulamalardan çok iyi biliyoruz ki bu kılıfın altında gücü eline geçirme umuduyla yanıp tutuşan, yontulmamış bir faşist zihniyet vardır." dedi.

Kendilerinin sandığın namusunu korudukları sürece CHP'nin milletin gönlünde yer edinerek o sandıktan çıkma şansının olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bugün CHP'ye oy verenlerin ya aileden tevarüs ettikleri bir alışkanlıkla ya ideolojik bağnazlıkla ya da biz kendimizi doğru şekilde anlatamadığımız için bu partinin yalanlarına kanarak oraya meyledenlerden oluştuğunu biliyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz milletimizle gönül bağımızı güçlendirdikçe CHP'nin giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin denkleminden çıkacağına ben inanıyorum. İnşallah önümüzdeki seçimler CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak her seçimde olduğu gibi 31 Mart için de sıkı bir hazırlık içinde olduklarını vurgulayarak, bu çerçevede en önemli görevin seçim işleri başkanlarına ve onlarla birlikte çalışanlara düştüğünü söyledi.

Seçimlerde dikkat edilmesi gereken hususları ana başlıklarıyla tekrarlayan Erdoğan, partilerini temsil eden sandık kurulu üyelerinin seçim günü oy verme işleminden en az bir saat önce görev yerlerinde hazır bulunmaları gerektiğine işaret etti.

Oy verme işlemi devam ettiği sürece partilerinin aleyhine herhangi bir işlem yapılmasına, haksızlığa ve adaletsizliğe yol açılmasına, bu kişilerin engel olacağını söyleyen Erdoğan, "Asla sandık mekanını terk etmeyecek, ayrılacağı zamanda oradaki sandık müşahidiyle paslaşarak ayrılıp ihtiyaç giderecektir, bu o kadar önemli." dedi.

"Dikkatli olmalı, hiçbir sandığı boş bırakmamalıyız"

Erdoğan, sandıkların kapanmasının ardından oy torbalarının seçim kuruluna götürülmesine de bu kişilerin refakat edeceklerini aktararak, "Beraberce kurula onlarla gidecek ve son ana kadar da o teslimatı yapıp öyle dönecek. Ben bunu yaşadım. 89, Beyoğlu mahalli seçimi yaşadım. Kazandığımız seçimi elimizden böyle aldılar. Onda da bir hayır vardı, o ayrı mesele ama işi hafife almayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da 180 bin 524 sandıkta oy kullanıldığını, bu sayının 31 Mart seçimleri için 195 bine çıktığını hatırlatarak, "Dolayısıyla daha dikkatli olmalı, hiçbir sandığı boş bırakmamalıyız." dedi.

Sandık kurullarına son seçimlerde en çok oyu alan 5 partinin üye verdiğini ve bu nedenle AK Parti'nin de tüm sandıklarda üye bulundurma hakkına sahip olduğunu anımsatan Erdoğan, İstanbul'daki tüm sandıklarda sandık kurulu üyelerinin belirlendiği bilgisinin kendisine geçen hafta iletildiğini aktardı.

"İşi sıkı tutacağız, hafife almayacağız"

Rastgele bazı sandık kurulu üyelerini gece saatlerinde telefonla aradığını hatırlatan Erdoğan, "Birkaç tanesi henüz hangi sandıkta görevli olduğunu bilmiyordu, bilenler vardı, bir de 'bize henüz tebliğ edilmedi' diyerek işin idraki içerisinde olanlar vardı. Bak bir gece sizi de arayabilirim çünkü bu işi sıkı tutacağız, hafife almayacağız. Sıkı tutacağız ki 31 Mart'ta da Allah'ın izniyle sandıklardan biz çıkalım. Şimdi biz burada söyledik, tabii hemen o malum zat da aramaya başlayabilir yani." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, aynı şekilde sandık müşahitlerine de önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, "Sandıkları asla boş bırakmayacak, bu arkadaşlarımız gerektiğinde itirazlarını yazılı olarak kayda geçireceklerdir. Bunun yanında sandık müşahitlerimiz henüz oylarını kullanmamış üyelerimize ulaşıp onların sandığa gelmelerini temin edeceklerdir. Sandık sonuçlarını partimizdeki sonuç alma sistemine bildirme ve ıslak imzalı sandık sonuç tutanağını ilçe teşkilatına götürme görevi de sandık müşahitlerimize aittir. Sonuç alma sistemini asla ihmal etmemeliyiz. Hem neticelere süratle ulaşmak hem oy farklarının az olduğu yerlerdeki hareket tarzımızı belirlemek hem de kayıp ve kaçakları tespit etmek için bu sistemi etkin şekilde kullanmalıyız." dedi.

Oy verilen okullarda ve bu okulların katlarında ayrı ayrı sorumlularının bulunacağını söyleyen Erdoğan, "Binadaki tüm görevlilerimizi koordine etme, yaşanabilecek muhtemel sorunlara müdahale etme gerektiğinde ilçe teşkilatından yardım alma vazifesi okul sorumlularımızın uhdesindedir. İlçe teşkilatlarımız, hukuki yardımdan lojistik desteğe kadar her konuda seçim günü tüm hazırlıklarını yapmış olarak faaliyet yürütecektir. Aynı şekilde il teşkilatlarımız da tüm şehrin koordinasyonunu eksiksiz şekilde yerine getirecek, gerektiğinde ilçelere takviye yapacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu çalışmaları layıkıyla yerine getirdikleri takdirde sandığa sahip çıkmış olacaklarına vurgu yaparak, "Milletimizin sandıktan çıkan iradesinin başımızın üzerinde yeri vardır. Eğer orada bir sıkıntı varsa bunun sorumlusunun sandık değil kendimiz olduğunu kabul etmeliyiz. Bizim anlayışımıza göre milletle inatlaşılmaz millete tabi olunur. Sandıkta sıkıntı yaşamışsak, milletimizle olan gönül bağımızı sorgulamalı, nereyi eksik bıraktığımızı, nerede hata yaptığımızı tespit etmeliyiz. Tabii asıl olan bu muhasebeyi sandığa gitmeden yapmak ve eksikleri seçim günü gelmeden gidermektir." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA