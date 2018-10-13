AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hiç bir partinin kendilerine rakip olamayacağını söyledi.

Şahin, partisinin genişletilmiş il divan toplantısındaki konuşmasında, Türkiye'nin büyük hedeflerinin olduğunu hatırlatarak, bu yüzden herkesin kendi alanında çok çalışması gerektiğini belirtti.

AK Parti'nin dünyada hizmet etme modelini değiştirdiğini ifade eden Şahin, hiç bir zaman makam sevdası peşinde olmadıklarını, "ben" diye başlayan cümleleri itip "biz" diye başlayan cümlelere sarıldıklarını kaydetti.

Parti mensuplarından fitne ve iftiralardan uzak durmasını isteyen Şahin, şöyle konuştu:

"Burası bir aile meclisi. İnancımız gereği de fitne ve iftiradan uzak durmalıyız. Makam gelip geçici bir sınavdır. Bunu hiç bir zaman unutmamalıyız. Diğer hiç bir parti bizim rakibimiz olamaz. Güzel ahlakı merkezimize alırsak, makam için herşeyi yapmaktansa 'Bizden daha iyi kim yapacaksa buyur gel' diyebilecek bir anlayışımızı devam ettirirsek aşamayacağımız hiç bir engel yok."

AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise genel merkezin Gaziantep'e çok inanıp güvendiğini dile getirdi.

Kentin geride kalan tüm seçimleri yüzünün akıyla geçirdiğini ifade eden Özkeçeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden hepimizin her zamankinden daha fazla çalışması lazım. Biz eğer verilen görevi ihmal edersek, istediğimiz sonuçları alamayız. Gaziantep ve Türkiye hepimizden görev bekliyor. Görevimiz de çalışmak. Bizim teşkilatımız çok şükür gönül kazanmayı başardı."

Özkeçeci, yaklaşan yerel seçimlerin önemine işaret ederek, Gaziantep merkez ve ilçelerindeki belediyelere AK Partili belediye başkanlarının seçilmesi için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıda AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Abdulkadir Yüksel ve Ahmet Uzer de katıldı.