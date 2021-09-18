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AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Ak Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Kilis Belediyesi Söğütlüdere Restorantta yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına Kilis Koordinatör Milletvekili Rukiye Kilerci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Reşit Polat, Ak Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ak Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ak Parti ilçe başkanları ile ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Konuşmanın ardından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılanlara yemek ikram edildi. - KİLİS

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Haberler
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