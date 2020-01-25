AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

25.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:42

AK Parti Karabük İl Başkalığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, AK Parti'nin daima dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

AK Parti'nin sıradan bir siyasi teşekkül olmadığını belirten Esgin, "Bizler bir büyük davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. Türkiye, nasıl binlerce yıllık devlet tarihimiz içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. AK Parti'nin sahibi milletimizdir." dedi.

Esgin, ülke, millet ve AK Parti olarak çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye olarak, bu dönemde atılan adımlar, ortaya koyduğu irade, giriştiği mücadele önümüzdeki yarım asrı, hatta bir asrı biçimlendirecek öneme sahiptir. Türkiye'ye diz çöktürmek, milletimizin zihnine ve bedenine pranga vurmak için her şeyi denediler, ama hamdolsun başaramadılar."

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de AK Parti teşkilatlarının 7. Olağan Kongre sürecine girdiğini dile getirdi.

AK Parti'nin kongre süreçlerinden güçlenerek çıktığını anlatan Altınöz, "Önümüzdeki kongre sürecinden de güçlenerek çıkacaktır. Şubat ayından itibaren ilçe kongrelerimize başlayacağız. Tüm bu kongre sürecimizin ülkemize ve partimize hayırlar getirmesini temenni ederim." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 26. Dönem Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ile partililer katıldı.

AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı temayül yoklaması

Öte yandan Esgin Başkanlığında AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı temayül yoklaması yapıldı.

İl Başkanlığında gerçekleştirilen temayül yoklamasında, AK Parti Yenice ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis, il genel meclis üyeleri ile mahalle ve köy temsilcileri olmak üzere 93 kişi oy kullandı.

Yoklamanın ardından Esgin, ilçe başkanı aday adayları Erdal Yirmibeş, Ertan Mısırlı, Ufuk İbrahim Bağbaşı, Murat Kökçü, Ahmet Mısırlı, Vedat Koymatoğlu, İbrahim Kızılsu, Necati Karaman, Adem Emdi, Fevzi Dereli, Ergün Özgün, Mustafa Kazan ve Sabri Kökçü ile mülakat gerçekleştirdi.

Kaynak: AA