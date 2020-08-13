AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt...
13.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:24
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı. (detaylar)
Kaynak: AA