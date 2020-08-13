AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt...

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı. (detaylar) Kaynak: AA