AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

10.10.2019 15:15

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerini uyararak, "Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin 132'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Avrupa'nın mülteciler konusunda Türkiye'nin yanında olmamasını eleştiren Erdoğan, "Neymiş ikinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Zaten siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi ' Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik. 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerini samimi olmadıkları için eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız. 63'ten bu yana oyaladınız. Avrupa Birliği'ne aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu, buydu... Siz dürüst değilsiniz ve hiçbir zaman doğru konuşmadınız. Hayatınız yalan üzerine bina edilmiş. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a saldırın. İstediğiniz kadar saldırın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiçbir ülkenin böyle bir sorunu, böyle bir derdi, böyle bir gerekçesi mevcut değildir. Buna rağmen Suriye'de diğer tüm gelişmelere gözlerini kapayıp sadece Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline getirenleri, akla vicdana ve ahlaka davet ediyoruz."

"1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü"

Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin,Türkiye'nin, meşru haklarını koruma konusundaki adımlarına karşı çıkmasını, "Acziyet ve teslimiyet" olarak nitelendiren Erdoğan, "Onlar aciz olabilir ama Türkiye öyle değildir. Hakkını gerektiğinde kendi gücüyle almasını bilir. Üstelik biz bu noktaya durduk yere gelmedik. Suriye krizinin başladığı 2011 yılından beri hatta daha öncesinden itibaren, bu ülkedeki sorunun tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Beşşar Esed'e bu doğrultuda defalarca telkinde bulunduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maalesef rejimin tercihi demokratik yöntemlerden değil, zor kullanmaktan yana oldu. 1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü. Bunlar onun halkıydı. Kendi halkını öldüren, katleden bir insanla karşı karşıyayız. Hala 'Acaba o giderse yerine kim gelir" bu soruyu soran liderler var. Neymiş ' 'DEAŞ gelirse ne olur " DEAŞ'ı sen getirirsen benim buna söyleyecek bir şeyim yok. Bırakın Suriye halkına. Suriye halkı DEAŞ'ı getirir mi getirmez mi görelim. Demokrasi nedir' Halkın iradesine saygıdır. Mesele bu kadar basittir ve Suriye halkı da DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Bunu da bilelim."

Suriye'de yıllar süren iç çatışmalarda rejimin, DEAŞ'ın ve PKK/YPG'nin zulmü sebebiyle 12 milyon Suriyelinin evlerini terk ettiğini belirten Erdoğan, "Şu anda ülkemizde yaklaşık 4 milyon Suriyeliye yıllar boyunca ev sahipliği yaptık. Bunların 365 bini Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere, başta Cerablus olmak üzere geri döndü. Kalan 3,6 milyon Suriyeli kardeşimiz ülkemizin 81 vilayetine dağılmış şekilde hayatlarını sürdürüyor." diye konuştu.

"Parlamentoda da terör örgütüne sırtını dayayan grup var"

Erdoğan, Türkiye'nin, Kürt halkına karşı olduğu şeklindeki iddialara tepki göstererek, şunları söyledi:

"Utanmadan sıkılmadan şu ifadeyi kullanıyorlar, 'Biz, Kürtlere karşıymışız. Terbiyesizlik yapmayın. Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafirimiz olarak yaşamaktadır. Önce bunu konuşalım. Hala bizim ülkemizdeler. Bunu niye konuşmuyoruz? Amerika bunu görmez. Avrupa Birliği bunu görmez. Biz kime neyi anlatacağız ' Hiç olmazsa kendi milletimiz bunu görsün. Parlamentoda da terör örgütüne sırtını dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama göstereceğiz. Öyle veya böyle göstereceğiz."

Türkiye'nin, 3 milyon Suriyeliye de kendi toprakları üzerinde hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli yardımları yaptığına işaret eden Erdoğan, "Bugüne kadar yaklaşık 40 milyar dolarlık bir harcama ile Suriye konusundaki insani duruşumuzu tüm dünyaya biz ispat ettik. Peki dünyada hangi ülke bunu yaptı ' Çıksınlar söylesinler. Hangi ülke 'Biz de bunu yaptık' desin. 'DEAŞ'a karşı biz Türkiye'nin verdiği mücadeleyi verdik' desin. Yok. Hiçbirisi bunu yapmadı ama biz yaptık. Bizi eleştiren bazı Arap ve Avrupa ülkeleri acaba kaç tane Suriyeliye kucak açtı? Bu soruların cevabını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rejim bölgesine olduğu gibi bölücü terör örgütünün kontrolü altında olan yerlere de kimsenin dönmek istemediğine değinerek, "Çünkü insanlar zulüm bakımından bu iki yapıyı aynı görüyor. Bölücü örgütü himaye eden müttefiklerimize bu konudaki rahatsızlığımızı ve sorunu çözme kararlılığımızı en başından beri anlatıyoruz." diye konuştu.

"Terör örgütleri Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız"

"Bizim bu sınır ötesi harekatımızın altında, güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var. Biz buna çalışıyoruz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna fırsat veremeyiz, eyvallah edemeyiz. Bunun daha ileri noktası var onları burada konuşmaya şu anda dilim varmıyor. Aradan geçen uzunca bir zaman boyunca maalesef beklediğimiz adımlar atılmamış sadece ülkemizi oyalamaya yönelik taktiklere başvurulmuştur. Halbuki Türkiye gibi kadim bir devletin karşısında bizzat muhataplarımızın ifadesiyle, 'Parayla kullanılan bir örgütün hükmünün olamayacağı.' bellidir. Şimdi buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika. Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz. Beşinci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız. Buna hakkınız yok eğer NATO üyesi bir ülkeyseniz. NATO ülkeleri içerisinde NATO'ya karşı olan edimlerini yerine getiren en önemli ülkelerden bir tanesi hangisidir? Türkiye'dir. İlk 3'ün içinde ücretini takır takır ödeyen Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz. Biz, 'Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Biz böyle gideceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA