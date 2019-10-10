AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

10.10.2019 14:16

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Operasyonumuzu 'işgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen, partisinin 132'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Son 4 yılda Türkiye'nin sınırları içinde 7 bin 500, sınırları dışında ise 8 bin 500 olmak üzere 16 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Erdoğan, terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak topraklarında adeta hapsettiklerini söyledi.

Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun önünün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sınırın batı tarafında kesildiğine işaret eden Erdoğan, Rusya ve İran ile yürütülen Astana Süreci'nin bir parçası olarak İdlib'de büyük bir insani trajedi yaşanmasının önüne geçildiğini hatırlattı.

"5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik"

Fırat'ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır. Suriye topraklarının dörtte biri PKK/YPG terör örgütünün işgali altındayken bu ülkenin ne toprak bütünlüğünden ne de siyasi birliğinden söz edilemeyeceği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'nın, YPG'nin bu işgalini görmeyenler, şu anda bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi. Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan DEAŞ, Suriye'ye geldi, Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim'de yapacağı bir dönemde başlattığımız bu harekat, Suriye'nin geleceğinin daha sağlıklı bir şekilde planlanmasını temin edecektir."

"Suudi Arabistan aynaya baksın"

Suriye topraklarında üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri kabul etmediklerini vurgulayan Erdoğan, tek tek saymayacağını ancak bazı ülkelerin adını zikredeceğini dile getirdi.

Erdoğan, "Zira kendilerini de dürüst olmaya davet edeceğim. Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın.Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu an ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Şu anda Yemen fakruzaruret içinde. Her tarafı yerle yeksan ettiniz. Bunun hesabını verin. Kalkıp da bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız, terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede siz, bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız." ifadesini kullandı.

"Sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin"

"Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'nin mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ailesine bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi, birileriyle toplantı yapmış, bu operasyonu kınamış. ya kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Biz, inanarak bu yola çıktık ve devam ediyoruz. Suriye halkı özellikle bizim sınır bölgelerimizdekiler, 'ne zaman geleceksiniz' diye çağrıda bulundular. Tabii rejimin tutarsızlıkları, işimizi zorlaştırdı. Eğer rejim 8-9 yıl önceki rejim olsaydı belki bugün bu işler çok daha kolay olacaktı. Ama maalesef... Şimdi bizler, Suriye halkımıza sevdamız tartışılamaz, o ayrı bir konu. Ama bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yoktur. Sorun tamamen terör örgütleriyledir. Bunu saptırmaya çalışıyorlar. Kimse saptırmasın. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle şu an mücadele ediyoruz."

Türkiye'nin belki de Suriye'nin topraklarındaki tek meşru güç olarak varlık gösterdiğine işaret eden Erdoğan, "Çünkü bizim hem kendi sınır güvenliğimiz tehdit altındadır hem de ülkemizde evlerine dönmeyi bekleyen 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı vardır. Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine söylüyorum: Bizim şu andaki operasyonumuzu 'işgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA