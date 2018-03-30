AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtığını belirterek, "Çünkü grup konuşması... bu artık yenilir yutulur bir konuşma değil, ahlaksızlıkta tam bir tavan yapmış konuşma." dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında partililere hitap etti.

Türkiye'nin en az diğer sorunları kadar önemli bir sorunun da anamuhalefet sıkıntısı olduğunu dile getiren Erdoğan, bu konunun uzak durmaya çalıştıkları halde gelip ayaklarına dolandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi geçmişiyle tamamen koparma noktasına getirdiğini gördüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sürekli sözünü ettikleri Mustafa Kemal'in partisi. Bununla ilgili bugünkü CHP'nin uzaktan yakından bir ilgisi kalmadığı açıktır. Yerli ve milli en küçük bir refleksi olmayan, kendisine bölücüleri, terör örgütü yandaşlarını, ülkemize husumeti varlık sebepleri haline getirmiş tüm kesimleri yoldaş edinen bu yapı, bırakınız Mustafa Kemal'i Türkiye'nin partisi olamaz. Ağzından hakaretten, yalandan, iftiradan, çirkeflikten başka bir şey çıkmayan bu zatı, muhatap alarak kendimize haksızlık ettiğimizi biliyoruz. Hezeyanlarına cevap vermeyen kendini yok hükmünde gördüğümüzü anlamayıp, haklı olduğunu düşünecek kadar derin idrak sorunları yaşayan bu kişi, artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp, tıbbın meselesi haline gelmiştir."

Kılıçdaroğlu'nun kendisine nasıl hastalıklı bir dünya kurduğunu, son grup toplantısındaki beyanlarından anlamanın mümkün olduğunu belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ekonomideki büyüme rakamlarına rağmen geçen 15 yılı karalamaya ve bunu özellikle enerji alanında yapmaya çalıştığını aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun şehit yakınlarını tahrik etmek için de yalanlara başvurduğunu ifade eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Sakın Afrin'e girmeyin." dediğine, şimdi ise hiçbir zaman Afrin'e karşı gelmediğini söylediğine dikkati çekti.

"Bu zat 2014 Ağustos ayında Türkiye'de yaşamıyor muydu?"

Kılıçdaroğlu'nun kendilerine "Ortadoğu bataklığında ne işleri olduğu" sorusunu yönelttiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hadi bu meseledeki esas karın ağrısını son dönemde Esed rejimiyle olan muhabbetine bakarak az çok tahmin ediyoruz. Peki bizim cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal ettiğimizi söylemesine ne buyurursunuz? Bu zat 2014 Ağustos ayında Türkiye'de yaşamıyor muydu? Bunlar 14'lü koalisyon kurmadılar mı? Karşılarında bir Tayyip Erdoğan vardı, Tayyip Erdoğan'ın karşısında da 14'lü bir koalisyon vardı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir başka adayı desteklemek için bu zat kapı kapı dolaşıyordu. Milletimizin teveccühüyle cumhurbaşkanı seçilip, yemin etmek için Meclis'e gittiğimizde bunlar orada değil miydi? Herhalde bunlar, bu olayların bir kısmını da kaçırdılar. Genel Kurul Salonu'ndan apar topar kaçacaklarına keşke orada bulunup da milletin iradesinin nasıl tecelli ettiğine şahit olsaydılar. Belki o zaman cumhurbaşkanlığı koltuğunun işgal altında değil, milletin iradesinin teminatı altında olduğunu anlarlardı. İnşallah 2019 seçimlerinde sandıktan çıkan neticeye saygılı olurlar da bu tarz yanlışlara düşmezler."

"İsteseler de istemeseler de saygı duyacaklar"

Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtığını belirten Erdoğan, "Çünkü grup konuşması... bu artık yenilir yutulur bir konuşma değil, ahlaksızlıkta tam bir tavan yapmış konuşma. Biz, bunları yiyemeyiz. Bu bizim ne onurumuzla ne şahsiyetimizle ne iktidar partisi olarak partimin genel başkanlığının asla kabullenebileceği ifadeler değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 2019 seçimleriyle ilgili CHP'nin çamura yatmaya, boykot tartışmalarıyla yenilgi ve hezimetlerine daha şimdiden bahane uydurmaya başladığını belirterek, "Millet iradesinden kaçış yok. Kaçarsan kaç, sandık orada. Bizim muhatabımız millettir, bizim muhatabımız sandıktır. Biz meydandayız. 2019'da o sandıktan çıkacak neticeye, isteseler de istemeseler de saygı duyacaklar, tabi olacaklar." diye konuştu.

Milletle gönül bağlarını daha da sıkılaştırıp, alın teri, gayret ve haklarıyla o sandıktan çıkmalarının önemine vurgu yapan Erdoğan, "Sandığı yok sayacak adamı, bu millet hepten yok sayar, bu da böyle bilinsin. Rabbim onca meselesinin arasında başına musallat olan böyle bir anamuhalefet partisini de çekmek zorunda kalan bu milletin yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Toplantının hayırlara vesile olması temenni eden Erdoğan, öğleden sonra çalışmaların Hayati Yazıcı başkanlığında yapılacağını söyledi. Erdoğan, bazı uluslararası ve ulusal görüşmelerle bazı illerle ilgili görüşmeler gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da bir heyetle gittiği Bosna Hersek'te ziyaretler yaptığını anımsatan Erdoğan, başarı dileklerini ifade etti.

(Bitti)