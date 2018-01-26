AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük üzüntümüz, Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?" dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "121. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Suriye'de topraklarından, evlerinden ayrılmış insanlara tekrar topraklarına dönebilmenin şu anda yollarını açtıklarını söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ile Suriye halkının huzur, güven ve refah içinde bir geleceğe kavuşması konusundaki samimiyeti bugüne kadar attıkları her adımda ispat ettilerini belirten Erdoğan, buna karşılık bölücü terör örgütünün, gittiği her yerde kan dökerek, insanların mallarını yağmalayarak, hatta ırzlarına tasallut ederek, ailelerden çocuklarını zorla kopartıp ölüme göndererek gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Erdoğan, her şeyin böylesine açık şekilde gözler önünde bulunduğu bir ortamda hala Türkiye'yi örtülü veya aleni tenkitlerle hatta tehditlerle yolundan döndürmeye çalışanların, saflarını terör örgütünün yanı olarak belirlediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha 7 gün oldu. Afganistan ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 yıl. Irak ne kadar sürdü? Yaklaşık 18 yıl, hala oradasınız. Libya, Mali, Ruanda, buralar ne kadar sürdü? Bize bu aklı verenler biraz da kendileri kullansalar ne olur? Suriye'de diğer güçlerin yürüttüğü operasyonlar için 'Bir an önce tamamlansın.' çağrısı, hakikaten 'Ya bu insanlar ne kadar gülünç.' der hale getiriyor bizi. Peki iş Türkiye'ye gelince acaba bu acelecilik nereden çıkıyor? Eğer hepimizin ortak meselesi terörle mücadele ise bu konuda Türkiye'nin engellenmeye çalışılması değil, desteklenmesi gerekmez mi? AB, siz PKK'yı terör örgütü ilan etmediniz mi? Şu anda o kadar akıl tutulması var ki bunlarda, bir taraftan PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeye başladılar, sağdan soldan. Kendilerine bütün belgeleri, bilgileri her şeyi veriyoruz fakat bir taraftan da silahlar gene onlara akıtılıyor. E bu ne menem iştir? Bir taraftan 'PKK terör örgütüdür.' diyeceksin, kendi vatandaşlarınız kollarda kokartlar, hatta en büyük üzüntümüz, Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?"

"NATO Genel Sekreterine teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, "Türkiye şu anda kendisine yapılan bu taarruzlarda haklı olarak kendi hukukunu korumaktadır." dediğini anımsatarak, bundan dolayı kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Stoltenberg bunu ifade ederken niçin ABD'nin bu işlerden bu kadar kadar uzak durduğunu soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen akşam konuştuk, bunları kendisine açıkladık ama hala Türkiye'deki ABD karşıtlığından bahsediliyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Biz ABD ile beraber bu işleri yürütelim istiyoruz ama 5 bin tır, 2 bin kargo uçağı, bu kadar silahı buraya getirdiğinde benim milletim şunu soruyor: 'Bu silahlar buraya niçin geliyor, bu silahlar kim için geliyor, peki bu silahlar kime karşı kullanılmak üzere buraya geliyor?' Bizim vatandaşımızın bu soruları sorma hakkı yok mu? Tabii ABD'de bakıyorum, artık ABD halkı diyor ki 'Biz vergileri bunun için mi veriyoruz, bizim dolarlarımız bunun için mi gidiyor? Burada artık yeni bir değerlendirmenin yapılması lazım.' diyor. Sayın Başkan da 'Biz bu kadar ekonomimizi güçlendirmeyi, bu silahları buralara göndermek için mi yaptık?' diye, bunu bizzat bana da kendisi söyledi ama şimdi bakıyorum, o zaman bin 250 tırdı, şimdi 5 bin oldu, 2 bin kargo uçağı oldu. Bunlar tabii bizde soru işaretleri ortaya koyuyor. ya bu işi yapacaksak, teröre karşı mücadeleyi vereceksek beraber vereceğiz, yoksa biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz. Bunun başka izahı yok. Biz kendi kendimize yeteriz. Tarihte nasıl yettiysek, bugün de yeteriz ama amaçları terörle mücadele değil de Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak, sonra da onun üzerinden bölgede bitip tükenmek bilmeyen bir kan ve can pazarı kurmaksa olanlara cevabımız şudur, biz Suriye'deki son terörist ortadan kalkana, bu ülke asli sahipleri için emin bir yer haline gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz."

"Münbiç'in gerçek sahipleri oradaki Arap kardeşlerimizdir"

Erdoğan, dün Fırat Kalkanı bölgesinde olduklarını hatırlatarak, şu anda İdlib'de geçici kontrol noktaları oluşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

Afrin'deki operasyonun bugün yedinci gününe girdiğini aktaran Erdoğan, "Zeytin Dalı operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Her kim terörizme karşıysa bu mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını istediklerini belirten Erdoğan, "Terör örgütlerini bir maşa gibi kullanarak Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, güvenliğini tehdit edenler de kendileri bilirler." dedi.

Erdoğan, Türkiye'de istiklal ve istikbali için ölmekten korkmayan, geri dönmeyi asla düşünmeden düğüne gider gibi cepheye koşan bir millet olduğuna işaret ederek, "Askerlerimizi, Mehmetlerimizi dinlediniz değil mi? Ne diyorlardı, 'Afrin'e düğüne gidiyorum', işte mesele bu. Ne diyorlardı 'Kızıl Elma'ya', hedef bu. Hepsinden öte bütün bizim askerimiz şehadete gidiyor şehadete. Bizim kutsalımız var. Onların böyle kutsalları var mı yok mu bilmem ama bizim kutsalımız var, kutsallarımız var." diye konuştu.

(Sürecek)