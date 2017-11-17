Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin sözleriyle ilgili, "Lafa gelince kendi dönemindeki açıkların sebebini erken yaşta emekliliğe bağlar ama bu zatın bizzat kendisi, dikkat edin ortaokul öğrencisi oğlundan, daha bir yaşına değmemiş torununa kadar tüm yakınlarını 'erken emekli olsunlar' diye sigortalı göstermekten geri dönmemiştir. Bunları biliyorsunuz, belgelerle hep açıklandı. Basiretsizliği ve kötü yönetimiyle SSK'yı batırmış olan bu zatın şimdi de başında bulunduğu partisini aynı akıbete uğratmasından doğrusu endişe ediyorum. Çünkü demokrasi olarak muhalefete ihtiyacımız var." dedi.



Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, özel hastanelerden üniversite hastanelerine kadar Türkiye'deki neredeyse tüm sağlık kurumlarının cüzi ödemelerle SGK'lılara hizmet sunduğunu belirtti.



Önceki dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu para ödese dahi sağlık kurumlarında insan onuruna yakışır hizmet alınmasının mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bu çileleri çok çektik. SSK döneminde hiçbir ödemesi yapılmayan, kanserden Hepatit-C'ye, beyin pillerinden yapay kalbe kadar yüzlerce çok pahalı tedavi, ilaç ve cihazın bedeli de bugün SGK tarafından ödeniyor. Ey Kılıçdaroğlu... İnanın bundan bile haberi yoktur. Bunları artık devletin, SGK'nın ödediğinden bile haberi yoktur. Niye? Bunun hayatına böyle şeyler girmemiş ki... Gelelim emekli maaşları konusuna, o dönemin SSK'sı toplam nüfusun yüzde 5'ine bile denk gelmeyen 3 milyon emekliye maaş ödüyordu. Bugünkü SGK ise nüfusun yüzde 15'ini oluşturan 11 milyon 800 bin kişiye emekli maaşı ödüyor. Farkı görüyor musun?



CHP'nin başındaki bu zat, bütçesi fazla veren SSK'nın prim gelirlerinin giderlerine oranını yüzde 55'e kadar düşürmüştü. SGK'da ise gelirlerin giderleri karşılama oranı emekli sayısındaki büyük artışa ve sağlık hizmetlerinin kalitesindeki yükselişe rağmen yüzde 67'dir. Biz iktidara geldiğimizde SSK emeklisi ne alıyordu? 257 lira maaş alıyordu. Bugün en düşük SSK emeklisi bin 430 lira maaş alıyor. Bu rakam, prim oranına göre de artıyor. Bu rakam Bağ-Kur emeklilerinde çok daha vahim düzeydeydi."



"Demokrasi olarak muhalefete ihtiyacımız var"



Daha önceki dönemlerde 66 lira emekli maaşı alan tarım Bağ-Kur'lusu olduğunu, bugün hiçbir kategoride böyle komik emekli maaşı ödemesine rastlanamayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Lafa gelince kendi dönemindeki açıkların sebebini erken yaşta emekliliğe bağlar ama bu zatın bizzat kendisi ortaokul öğrencisi oğlundan, daha 1 yaşına değmemiş torununa kadar tüm yakınlarını 'erken emekli olsunlar' diye sigortalı göstermekten geri dönmemiştir. Bunları biliyorsunuz, belgelerle hep açıklandı. Basiretsizliği ve kötü yönetimiyle SSK'yı batırmış olan bu zatın şimdi de başında bulunduğu partisini aynı akıbete uğratmasından doğrusu endişe ediyorum. Çünkü demokrasi olarak muhalefete ihtiyacımız var. Bu ülkenin SSK, SGK gibi kurumlara ne kadar ihtiyacı varsa derli toplu bir ana muhalefete o kadar ihtiyacı var. Birini biz kurtardık, ötekini kurtarmak da CHP'lilere düşer."



Erdoğan, Türkiye'nin, böyle kara günlerden bugünlere geldiğini dile getirerek, yapılanların önemli ancak yeterli olmadığını belirtti.



"Gençlerimizle özellikle ilgilenmenizi rica ediyorum"



Millete daha iyisini ve güzelini vermek için çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bununla birlikte 2002 öncesiyle bugünün Türkiyesi'nin mukayesesinin ne anlama geldiğini, gençlerimize ve orta yaşlı vatandaşlarımıza izah etmek öyle kolay olmuyor. Onun için şu anda salonumuzda bulunan tüm teşkilat mensuplarımıza, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız, belediye başkanları, il genel meclisi vesaire bütün kardeşlerime şunu hatırlatıyorum; gençlerimizle özellikle ilgilenmenizi sizlerden rica ediyorum. Özellikle SSK dönemindeki rezaletleri yaşamamış birine bugünkü sağlık hizmetlerinin, emeklilik hizmetlerinin farkını nasıl gösterebiliriz? Bunu düşünmemiz lazım.



Çünkü genç, 18 yaşında oy kullanacak 2019'da düşünün. Bu, şimdi 99'un Kılıçdaroğlu'nu bilir mi? Bilmez. Anlatacağız. O zamanın Türkiye'si ile bugünün Türkiye'sini bilir mi? Bilmez. O zamanın hastaneleriyle bu zamanın, bugünün hastanelerini bilir mi? O farkı onlara göstermemiz lazım. Hafıza-ı beşer nisyan ile malüldür. Bunu böyle bilelim. Hele hele yalanın ve iftiranın unutmayın en büyük panzehiri hakikatlerdir. Bu hakikatleri anlatacağız ve biz bunların karşısına hakikatlerle çıkacağız. Gece gündüz demeden, bıkmadan usanmadan milletimize yaptığımız hizmetleri, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projeleri anlatacağız. Unutmayın, Allah doğrularla beraberdir."



Başbakan Binali Yıldırım'ın, beraberindeki heyetle bazı açılışlar için Şırnak ve Hakkari'de bulunduğuna değinen Erdoğan, "Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımız burada olamadılar ve bunun yanında da Sayın Başbakan ve beraberindeki heyet de bizimle beraber değiller. Onu da bilmenizi istiyorum. İnşallah bizler de kısa bir zaman içerisinde bölgedeki kongreler ve bu kongrelerin yanında Ağrı, Iğdır, Kars oralardaki kongreleri yapmak üzere önümüzdeki haftalarda da inşallah oralarda olacağız." dedi.



(Bitti)