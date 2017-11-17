AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SGK'ya yönelik sözlerine ilişkin, "Hesap uzmanı sıfatı almak, bir kişinin hesap uzmanı olmasını getirmiyor, uygulama getiriyor. Batırdın mı, çıkardın mı, asıl olan budur. Hem de öyle bir bilmez ki, kendi dönemindeki 2,5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden dahi bu zatın haberi yoktur. Şimdi otursun bir de bunun hesabını yapsın. Bunu da şimdi farklı yere doğru çekebilir. Hiçbir şey bilmiyorsun ey Kılıçdaroğlu. Aç interneti, orada bu hesabı otomatik olarak yapan programlar var, onu kullan" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, DEAŞ terörü ve bundan kaynaklana diğer çatışmalar nedeniyle hayatlarını kaybeden 100 binlerce insanın alçak bir planın kurbanları olduğunu belirtti.



Erdoğan, "DEAŞ'ı icat eden kimse PYD'yi kuran da odur. PYD'yi parlatan kimse Kuzey Irak yönetimini bağımsızlık ilanına sürükleyerek Irak'ın istikrarsızlığını derinleştirmek isteyen de odur. Tabii aynı güçlerin, Feto'yu kendi koruma kalkanlarının içinde besleyip büyütmeye devam ettiklerini de unutmamak lazım." dedi.



Türkiye'de de birilerinin, DEAŞ'ın katliamları, tecavüzleri, saldırıları üzerinden PYD'ye ve PKK'ya meşruiyet sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, aynı çevrelerin DEAŞ ve PYD'nin Rakka'da el ele, kol kola girmesi karşısında derin bir suskunluk içerisinde olduğunu dile getirdi.



"Kimse bize SDG'yi demokratik bir kuruluş olarak yutturmasın. Adı demokratik ama kendisi bir terör örgütüdür." diyen Erdoğan, Batı medyasında bu ilişkiye dair en küçük bir eleştirinin, itirazın, analizin çıkmadığını, senaryonun karışık olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kim ne derse desin, güya 'DEAŞ'a karşı mücadele ediyor' denilerek beslenen bu PYD'nin aslında aynı madalyonun diğer yüzü olduğu inkar edilemez bir şekilde ortaya dökülmüştür. Bunun için DEAŞ'la PYD'nin iş birliğini saygıyla karşıladıklarını söyleyenlerin aleni itiraflarından daha somut bir belge aramaya gerek de yoktur. Önümüzdeki tüm bu açık gerçeklere rağmen ısrarla bu örgütler için özgürlük, kahramanlık söylemeleri üretmeye devam edenler var. Biz biliyoruz ki bunların derdi DEAŞ'la hatta terörizmle mücadele değildir. Bunlar için DEAŞ, İslam düşmanlıklarını rahatça ifade etmenin bir aracıydı. PYD'yi parlatmalarının sebebi de bölgenin dizaynıyla ilgili projeleri için uygun bir araç olmasıdır. Bir süre sonra fonksiyonu bitince bu örgütün de paçavra gibi kaldırılıp bir köşeye atılması kuvvetle muhtemeldir."



"Oyunu kuranlar için, buluşturdukları iki örgütün bugün bir araya gelmesinin hiçbir mahsuru olmadığına" dikkati çeken Erdoğan, "bölgeyi kana ve ateşe boğarak kendi senaryolarını hayata geçirenlere gönüllü figüranlık yapanların" asırlar boyunca unutulmayacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağdur ve mazlum herkese sınırlarını açan, ekmeğini bölüşen Türkiye'ye karşı oynanan oyunların içinde yer alanların ihanetini de kimsenin unutmayacağını ifade etti.



"Takdiri milletimize bırakacağız"



Türkiye'deki ana muhalefet partisinin millilikten ve yerlilikten uzak bir siyaset izlemekte ısrar etmesinin dikkat çekici olduğunu dile getiren Erdoğan, "Anlaşılan o ki, bölgemizde tedavüle sokulan senaryoda kendilerine verilen rol budur. Buna rağmen biz kendileriyle siyaset zemininde mücadele edecek ve takdiri milletimize bırakacağız çünkü biz onların aksine demokrasiye gönülden bağlı, milli iradenin üstünlüğüne saygı duyan bir partiyiz." dedi.



Erdoğan, 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyerek şehitlere ve gazilere en büyük saygısızlığı yapan partinin başındaki kişinin kendi geçmişini unutturmak için AK Parti'nin başarılarına saldırmayı adet haline getirdiğini söyledi.



"Şimdi de tutmuş sosyal güvenlik kurumumuza saldırıyor." ifadesini kullanan Erdoğan, muhalefet partisi liderinin başında bulunduğu dönemde "SSK'yı nasıl batırdığını, milleti nasıl perişan ettiğini anlattıklarını" hatırlattı.



"Bunca kabahatin üzerine böyle bir çıkış yapması da ayrı bir garabet"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SGK'ya yönelik sözlerine ilişkin Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bunca kabahatin üzerine böyle bir çıkış yapması da ayrı bir garabet. Tabii seni biliyoruz, senin cemaziyelevvelini biliyoruz. Senin döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ne hallere düştüğünü biliyoruz. Ben şimdi buradan tüm milletime, ekranları başında bizi izleyenlere rakamlarla bu zatın Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu dönemi açıklıyorum. Bu zat birkaç gündür 'Ben SSK'yı 2 milyar zarara uğratmıştım' diyor. 'Siz SGK'yı 20 milyar zarara uğrattınız' diye bize şöyle bir laf geveleyip duruyor. Kendisinin her ağzını açtığında 'hesap uzmanıyım' demesine bakmayın. Bu, hesap kitap falan bilmez. Hesap uzmanı sıfatı almak, bir kişinin hesap uzmanı olmasını getirmiyor, uygulama getiriyor. Batırdın mı, çıkardın mı, asıl olan budur. Hem de öyle bir bilmez ki, kendi dönemindeki 2,5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden dahi bu zatın haberi yoktur. Şimdi otursun bir de bunun hesabını yapsın. Bunu da şimdi farklı yere doğru çekebilir. Hiçbir şey bilmiyorsun ey Kılıçdaroğlu. Aç interneti, orada bu hesabı otomatik olarak yapan programlar var, onu kullan."



Erdoğan, "1999 SSK'sı, 62 milyonluk Türkiye'nin yalnızca yarısına yani 32 milyona hizmet veriyordu. Bugünkü SGK ise 80 milyonluk Türkiye'nin hemen hemen tamamına yüzde 99'una hizmet veren dev bir sosyal güvenlik sistemidir. Sen nasıl hesap yapıyorsun? Kalan yüzde 1 de başka bir maniden dolayı değil sadece kendileri istemediği için bu sistemin dışındadır. Mevcut sistemimizde primini ödeyecek imkanı olan kendisi öder, imkanı olmayanın primini de devlet öder." bilgisini verdi.



Erdoğan, 1999 SSK'sının 529 hastane ve 261 eczane ile 32 milyona hizmet vermeye çalıştığını, bugünün SGK'sının ise 2 bin 396 hastane ve Türkiye'deki 25 bine yakın eczanenin tamamıyla milletin emrinde olduğuna dikkati çekti.



(Sürecek)