AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın Suriye krizi başladığından beri verdiği sözlerin çok büyük bir bölümünü tutmaması bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. İşte şimdi Afrin'de aynı oyuna gelmek istemiyoruz. Müttefiklik ilişkileri çerçevesinde çok kolayca çözebileceğimiz nice sorun maalesef Amerika tarafından ısrarla çıkmaza sürüklenmiştir. Rakka olayı böyledir, Münbiç böyledir, Deyrizor böyledir." dedi.



Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, "2018 yılı için hiç şüphesiz mali disiplini elden bırakmayacak, ancak ekonomiyi de çok fazla sıkmadan, daraltmadan, milletimize ve özellikle yatırımcılarımıza nefes aldıracak bir orta yolu bulmak zorundayız. Ülkemizi ekonomik olarak sıkıştırmak isteyenlere vereceğimiz en güzel cevap, üretimi, yatırımı, ihracatı gerçek anlamda destekleyecek bir politika uygulamak olacaktır. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızın, kurumlarımızın şimdiden sıkı bir çalışma yapması gerekmektedir." ifadesini kullandı.



Türkiye'ye diz çöktürmek için sabırsızlıkla bekleyenlere, bunun için her yola başvuranlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkmayacaksınız, 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeceksiniz." diye konuştu.



"İdlip operasyonu planlandığı şekilde sürüyor"



Suriye ve Irak'ta yaşanan hassas süreci doğrudan Türkiye'nin bekasıyla geleceğiyle ilgili gördükleri için her aşamasıyla yakından takip etiklerini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti:



"İdlip operasyonu planlandığı şekilde sürüyor. Türkiye, Rusya ve İran olarak bölgedeki gelişmeler karşısında ortak bir tutum oluşturma yönünde oldukça ciddi mesafeler katettik. Elbette bu ülkelerle farklı düşündüğümüz, anlaşamadığımız pek çok husus hala var. Bu da bir gerçek... Ama bu durum hem kendi ülkelerimiz hem de bölge halklarının ortak çıkarları için işbirliğine gitmemize mani değil. Bildiğiniz gibi Pazartesi günü Rusya'daydım, ardından Kuveyt'e geçtim, ardından Katar'daydık. Şimdi nasip olursa ayın 22'sinde Soçi'de tekrar Sayın Putin ve İran Devlet Başkanı Ruhani hep birlikte üçlü olarak bir araya geleceğiz. Bizden bir gün önce de dışişleri bakanlarımız, genelkurmay başkanlarımız bir araya gelecekler. Onlar ön hazırlıkları yapacak. Ardından bizler de final görüşmesini yapacağız. Bütün bunların ana sebebi özellikle İdlip meselesidir."



Bu çalışmalarla, 'çatışmasızlık bölgesi' diye ifade edilen bu bölgedeki süreci, ateşkes sürecini daha kalıcı kılabilmeyi istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bunun yanında Afrin bizim için çok daha önemli. Zira Afrin bizim sınırdaşımız konumunda. Burada da ciddi manada yüzde 50'nin üzerinde Arap kardeşlerimiz var. Kamplarda yaşayan Arap kardeşlerimiz artık topraklarına dönüyorlar. Bir diğer tarafta kısmi olarak Kürt, bir diğer tarafta Türkmen kardeşlerimiz var. Buradaki yapıyı bizim şu anda terör örgütü olan PYD ve YPG'den Afrin'i temizlememiz gerekiyor." dedi.



"Amerika sözünü tutmamıştır"



Bunun için de oradaki gözleme noktalarında hakim unsur olarak bulunacaklarını anlatan Erdoğan, "Buna mecburuz. Biz, burada hakim unsur olarak bulunmazsak, o zaman burayı farklı terör grupları gelip işgal etme yoluna girerler." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Amerika'nın Suriye krizi başladığından beri verdiği sözlerin çok büyük bir bölümünü tutmaması bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. İşte şimdi Afrin'de aynı oyuna gelmek istemiyoruz. Müttefiklik ilişkileri çerçevesinde çok kolayca çözebileceğimiz nice sorun maalesef Amerika tarafından ısrarla çıkmaza sürüklenmiştir. Rakka olayı böyledir, Münbiç böyledir, Deyrizor böyledir. Rakka'da, Münbiç'te 'Gelin bu işi beraber halledelim' dediğimiz zaman Amerika'nın önceki yönetimi 'hiç endişe etmeyin, burada ne PYD ne YPG kalmayacak' demelerine rağmen, Sayın Obama bana bu sözü kaç kere vermiş olmasına rağmen bu sözü tutmamıştır. Ardından gelen yönetim ise ne yazık ki isim de değiştirmek suretiyle bu terör örgütü YPG'nin 'Artık biz YPG'yle değil, SDG'yle iş birliği yapıyoruz.' Yapmayın siz ortada yokken biz vardık. Burada biz kimin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunlarla benim ülkemin insanının akrabalık bağları var. Kim kimdir bunları gayet iyi biliyoruz. Buralardaki aşiretlerin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz."



"12 bin kilometre uzaklıktan Suriye'ye niçin geliyorsunuz?"



Erdoğan, Irak tarafından 3 bin 500 tırın gelip, Kuzey Suriye'ye girdiğini anımsatarak, "Bu tırlar, ağır zırhlı araçları, silahları, mühimmatı kime getiriyor, PYD'ye, YPG'ye ve Amerika'nın oradaki üslerine." dedi.



Amerika'nın Kuzey Suriye'de 5 hava üssü bulunduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi:



"8 tane de normal üssü var. Şimdi bir de Rakka'da kuruyor, ne yaptı, 14. Bütün bunlar ortada, bilinen gerçekler bunlar. Siz 12 bin kilometre uzaklıktan Suriye'ye niçin geliyorsunuz? Bu soru sorulmaz mı, neden, bu soru sorulmaz mı? Bana vatandaşım soruyor. Ben de vatandaşıma bunun cevabını vermek durumundayım. O zaman ben de size soruyorum. Maalesef bu gerçekler ortada. Ama benim ülkemde, öyle ürkek öyle korkak tipler var ki, bunlar aleyhimizde kampanyalar da sürdürüyorlar. Fakat biz bütün bunlara rağmen, inandığımızı, inandığımız gibi yapmaya devam edeceğiz."



"DEAŞ'a bol bol dolar ödediniz"



"DEAŞ ile mücadele dediniz de ne yaptınız?" diye soran Erdoğan şöyle devam etti:



"DEAŞ'a bol bol dolar ödediniz. Ama DEAŞ'la, benim askerim, Özgür Suriye Ordusu kahramanca mücadelesini verdi. Hala bu mücadeleyi vermeye devam ediyor. 2 bin kilometrekarelik alan DEAŞ'tan böyle temizlendi. Öbürleri ise bakıyorsunuz, zafer işaretleriyle onları dolar ödemek suretiyle uğurluyorlar."



Daha önce bütün bunlarla ilgili uyarılar yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin hem DEAŞ'a hem de PYD'ye karşı operasyonlarını baltalayan Amerika'nın bu örgütler üzerinden hayata geçirmeye çalıştığı senaryonun biz gayet iyi farkındayız." ifadelerini kullandı.



İttifak ve müttefikliğin başka bir şey, müttefikliğe sığmayacak hareketleri yapmanın başka bir şey olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:



"Biz NATO'da beraberiz diye yanlışları söylemeyecek miyiz? Kusura bakmayın söyleyeceğiz. Dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz. Oyun başka, zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor."



"En büyük güç haktır, hakikattir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koskoca Amerika'ya karşı neden böyle konuşuyorsunuz?" şeklindeki yorumlara şöyle cevap verdi:



"Ne demek koskoca? Haktan daha güçlü ne olabilir? Eğer biz, silahı güç olarak kabul ediyorsak, o zaman bırakalım siyaseti, başka bir işe bırakalım. Haktan daha güçlü hiçbir şey olamaz. En büyük güç haktır, hakikattir. Öyleyse biz mücadelemizi böyle yürüteceğiz. Galip gelecek olan da haktır."



DEAŞ'ın bizzat bu örgüte karşı mücadele ettiğini söyleyen güçler tarafından icat edilmiş, silahlandırılmış, yönlendirilmiş bir katiller ordusu olduğunun her gün yeni belgelerle ortaya çıktığını kaydeden Erdoğan, "Arkasında kimlerin olduğu da ortaya çıkıyor. Her biri farklı gayelerle bölgeye gelen veya getirilen kadrolar, buradaki özel bir ekip tarafından, daha önceden belirlenmiş senaryoya uygun şekilde yönetilmiştir." diye konuştu.



DEAŞ'ın çekirdek ekibinin, bölgedeki hakim güçler tarafından oradan oraya taşınarak kan ve ateşin her tarafa yayıldığına işaret eden Erdoğan, bu örgüte karşı savaşmak üzere silahlandırılan, eğitilen, sahada önleri açılan bir başka terör örgütünün de benzer vahşetleri sergileyerek hakimiyet alanını genişletirken kimsenin sesinin çıkmadığını belirtti.



DEAŞ'ın kafa kesme ve katliam görüntülerinden, tecavüz hikayelerine kadar tüm verilerin batı ülkelerinin kontrolündeki medya mecralarından servis edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların hepsinin bölgeyi dizayn etmek için yapılan ince bir planın unsurları olduğunun anlaşıldığını kaydetti.



(Sürecek)