AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi. Bakın faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon da çift haneliye yine gidiyor. Merkez Bankası diyor ki 'Yıl sonu itibarıyla şu olacak.' E ne oldu? Kaç kere revize ettiniz, söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor, tutmaz. Yanlış yoldasınız. 'Merkez Bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin.' Tamam, müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor. Tablo ortada." dedi.



Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, yarın Rize, pazar günü de Bayburt ve Gümüşhane il kongrelerinin yapılacağını, ilçe kongreleri tamamlanan illerden başlayarak, büyük şehirleri en sona bırakmak suretiyle bu sürecin tamamlanacağını belirtti.



Büyük kongreyi de 2018'in sonbaharında yapmayı planladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece mahalli seçimlerden önce kongrelerimizi tamamen bitirerek tüm gücümüzü, enerjimizi ve zamanımızı seçim çalışmalarına ayırma imkanı bulacağız. Şimdiden il kongrelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Kongrelerde görevlerini devredecek kişilere yaptıkları hizmetler için teşekkür eden Erdoğan, sorumluluk üstleneceklere de şimdiden başarılar diledi.



AK Parti'nin bu süreçte sevginin, saygının, dayanışmanın, fedakarlığın özünü oluşturduğu gelenekle, demokrasiyi harmanlamayı başarabilen, böyle farklı bir parti olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Mesele, memleket meselesi olduğunda, mesele davanın geleceği olduğunda, mesele partimizin iradesi olduğunda hemen hemen tüm arkadaşlarımız takdire şayan bir sadakatle hareket etmişlerdir. Allah'ın izniyle AK Parti'yi asla hiziplerin, kliklerin, ekiplerin, dava yerine kendi ajandaları için çalışanların partisi haline getirmedik, getirmeyeceğiz. Biz hasbi oldukça, biz samimi oldukça, biz çalıştıkça, ürettikçe, eser üzerine eser koydukça milletimiz de bize sahip çıkmayı, desteklemeyi sürdürecektir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi, diğer partilerden ayıran özelliğin bu ruh ve bu bakış açısı olduğunu vurgulayarak, 3 Kasım 2002'den bugüne kadar tüm başarılarını, bu anlayışla hareket etmelerine borçlu bulunduklarını bildirdi.



"AK Parti'nin Genel Başkanı olarak ben, sizlere güveniyorum"



"Ben özellikle şu anda karşımda bulunan değerli yol arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma şunu hatırlatmak isterim. Sakın ha dedikodulara, sağdaki soldaki fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz, çünkü bizim ülkemizde yapacak çok işimiz var." diyen Erdoğan, daha alacakları çok büyük mesafelerin bulunduğunu kaydetti.



Erdoğan, 2019'da da bu çizgilerine sıkı sıkıya sarılarak, girecekleri tüm seçimlerden başarıyla çıkacaklarını ifade etti.



Türkiye'nin en çok üye sayısına, en yaygın kadın ve gençlik teşkilatına, en güçlü il ve ilçe teşkilatlarına, en üretken Meclis grubuna ve genel merkez yönetimine sahip bir parti olduklarını vurgulayan Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



"Şimdi tek yapmamız gereken, kendi içimizdeki birliği, beraberliği, kardeşliği ve bununla birlikte milletimizle olan bağımızı güçlendirmektir. Önümüzdeki 1-1,5 yıllık dönemi çok iyi değerlendirdiğimizde hem mahalli seçimlerde hem de milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedeflerimize ulaşmamamız için hiçbir sebep yoktur. İnşallah bu tarihi mücadeleyi de hep birlikte başarıyla inşallah neticeye ulaştıracağız. AK Parti'nin Genel Başkanı olarak ben, sizlere güveniyorum, inanıyorum."



"Hangi kurumumuzda varsa, temizlemeye devam edeceğiz"



Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok ama çok zorlu bir mücadele yürüttüğünü, dün Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 2 askerin şehit verildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunanlardan şehitler için Fatiha Suresi okumalarını istedi.



Erdoğan, terör örgütünün sınırın her iki tarafında da rahat bırakılmadığını ve bırakılmayacağını da vurgulayarak, "Dedik ya 'onları inlerine kadar takip ediyoruz, takip edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin operasyonları kesintisiz, kar, kış demeden sürüyor. Şu anda o bölgede yoğun kar var, yoğun bir kış var. Ama silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız bu temasları aynı kararlılıkla devam ettiriyor. Son terörist de imha edilene veya teslim olana kadar bu operasyonlar devam edecektir." ifadesini kullandı.



Terör örgütü FETÖ ile ilgili davaların yavaş yavaş neticelenmeye başladığına değinen Erdoğan, elde edilen bilgiler ve bulgular ışığında yeni operasyonların da kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.



Erdoğan, bu ihanet çetesini, ülkeden ve milletin bünyesinden kazıyana kadar durmayacaklarına vurgu yaparak, konuşmasına, şöyle devam etti:



"Asla ara vermek yok, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Hangi kurumumuzda varsa askerimizde, polisimizde, bakanlıklarımızda, yargıda, nerede varsa bunları temizlemeye devam edeceğiz. Onların inlerine girdik zaten, şu anda da kovalıyoruz, kovalamaya devam edeceğiz. Diğer taraftan güvenlik güçlerimiz, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine de hiç nefes aldırmıyor. Türkiye'ye ve Türk milletine silah doğrultan, böyle bir niyete sahip olan hiç kimseye acımayacağız. Hep söylüyorum, 'acırsanız acınacak hale gelirsiniz.' Onun için acımayacağız."



"Kurun tekrar kendi seyrine döneceğine inanıyorum"



Öte yandan, ekonomide de ciddi bir operasyonla karşı karşıya bulunulduğunun aşikar olduğunu belirten Erdoğan, dövizde, faizde, uluslararası yatırımlarda, turizmde yaşanılan sıkıntıların neredeyse hiçbirinin ekonominin kendi doğal dinamikleri içinde ortaya çıkmadığını ifade etti.



Erdoğan, "Belli ki bir yerlerden Türkiye'nin dikkatinin dağıtılması için düğmeye basılmış." diyerek, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:



"Buna rağmen öyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir yükle de karşı karşıya hamd olsun değiliz. Büyüme oranlarında çok iyi bir noktadayız. Yılın ilk yarısında yüzde 5'i geçtik, üçüncü çeyrekle birlikte yıllık bazda büyümenin yüzde 6-7 arasında bir rakamı bulması, belki de aşması bekleniyor. Hiçbir rasyonel temeli olmayan dövizdeki şişkinliğin, kısa sürede ortadan kalkacağını ve kurun tekrar kendi seyrine döneceğine inanıyorum. Yatırımlar konusunda hem iç hem dış kaynaklı ciddi bir hareketlenme olduğunu biliyorum. Borsa 110 bin seviyesini zorluyor, Merkez Bankası rezervlerimiz düzenli bir şekilde yükseliyor. Bugünler de 120 milyar dolar seviyesine yaklaştı. İhracatta ekim ayı itibarıyla yıllık 154 milyar dolar seviyesini yakaladık ve yükseliş istikrarlı bir şekilde sürüyor. Tabii ki 158'i yakalamış bir ülkeyiz, dolayısıyla da 154 bizim için yeterli değil, onu aşacağız, 158'i de aşacağız. Türkiye bu noktada kararlı bundan hiç şüphe yok, çünkü biz o ivmeyi yakaladık, şimdi onu rahat rahat aşacağız."



"Beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar"



Özellikle enerji alanındaki yatırımların semeresi alınmaya başlandıkça, cari açıkla da daha kolay baş edileceğinin görüldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Faiz ve enflasyon ilişkisi konusundaki görüşümü biliyorsunuz. Faizin sebep, enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. ve bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar. Enflasyon şu, bu gibi yani yok hıyarmış, yok salataymış, bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir, faiz, bunu öğreneceksiniz. Bunu bütün gelişmeler teyit ediyor zaten. Bütün gerçekler bu istikamette ama hala bunu anlamayanlar, anlamak istemeyenler, hala bunu Batı'daki kafalarla çözmeye çalışanlar tabii ki bizi anlamazlar. Kaldı ki Batı'daki kafaların da bir kısmı, zaten uygulamalarıyla bizi destekliyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika, Japonya ve Avrupa'daki faiz oranlarının ortada olduğuna, bu ülkelerdeki faiz oranlarına bakıldığı zaman enflasyonlarının da görüldüğüne işaret ederek, "Ama gel gör ki bizdekilere bunu hala anlatamadım. Bir şeyi anlamıyorlar, anlamadıkları şu, faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Faiz lobisi bunu düşürür mü? Tabii ki faiz lobisi bunu düşürmeyecek. Şu anda bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar, kimler? Banka sahipleri, finans sektörü, onlar götürüyor parayı. Peki yatırımlarda niye sıkıntımız var? Sen kalkıp da bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan, tabii ki yatırımlar bu ülkede yürümez, durur. Olay bu. Ama hala bunu anlatamıyoruz. Bu konuda maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir tutuculuk, ciddi bir muhafazakarlık içindedir." diye konuştu.



"Müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor"



Bu yüzden Başbakan Binali Yıldırım ile de bu konuyu konuştuklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu iş böyle yürümez, bunu çözeceğiz. Bunu bir tabu haline getiremeyiz, bunu çözmeliyiz. 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi. Bakın faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon da çift haneliye yine gidiyor. Merkez Bankası diyor ki 'Yıl sonu itibarıyla şu olacak.' E ne oldu? Kaç kere revize ettiniz, söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor, tutmaz, yanlış yoldasınız. 'Merkez Bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin.' Tamam, müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor. Tablo ortada."



(Sürecek)