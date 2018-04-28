AK Parti Genişletilmiş Bölge Danışma Meclisi Toplantısı, Zara ilçesinde yapıldı.

Belediye Konferans ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, "İl Başkanlığı olarak geçtiğimiz aylarda aldığımız karar üzerine bölge danışma meclisleri yapılmasını belirledik.

İlk olarak da Zara ilçemizde Hafik ve İmranlı ilçelerimizin teşkilatlarının katılımıyla toplantımızı düzenliyoruz. Önümüzdeki seçim sürecine teşkilatlar olarak hazır durumdayız." dedi.

Toplantıya, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, milletvekili aday adayları Ziya Şahin, Hakan Akkaş, Semiha Ekinci, Şadiye Öztürk, Zara, Hafik, İmranlı ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.