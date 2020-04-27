AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Barosuna eleştiri Açıklaması AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbedeki açıklamaları nedeniyle eleştiren Ankara Barosunu kınadı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbedeki açıklamaları nedeniyle eleştiren Ankara Barosunu kınadı.

Şahin, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Ankara Barosunu eleştirdi.

"Ankara Barosunun, İslam'ın emir ve yasaklarını hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında yaptığı yüce dinimiz İslam'ı tahkir eden rezil açıklaması tam bir faşizm örneğidir ve bir nefret suçudur." ifadelerini kullanan Fatih Şahin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hukuktan, demokrasiden, insan haklarından, yaşadığı toplumun ve toprakların değerlerinden nasibini almamış böyle despot bir zihniyetin bir hukuki meslek örgütünün yönetiminde olması utanç vericidir. Vesayet çamuruna bulanmış bu provokatif açıklama tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. İslam'ın çağları aşan sesini kısmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."

Kaynak: AA