AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a 'ödül' eleştirisi Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a "ödül" eleştirisi Açıklaması

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "İşin özü, sosyal medyada yaşayan, Ankara'nın asıl sorunları ve gerçeklerle bağını koparan CHP'li Mansur Yavaş, yine iş ve icraat üretmek yerine PR'a harcanan mesailerle ve paralarla, kendisinin çalıp oynadığı bir gündemle Ankara'yı meşgul ediyor.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "İşin özü, sosyal medyada yaşayan, Ankara'nın asıl sorunları ve gerçeklerle bağını koparan CHP'li Mansur Yavaş, yine iş ve icraat üretmek yerine Pr'a harcanan mesailerle ve paralarla, kendisinin çalıp oynadığı bir gündemle Ankara'yı meşgul ediyor." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verilen "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'li Mansur Yavaş dünden beri bir ödül muhabbeti çevirip duruyor. Biraz araştıralım da neymiş bu meselenin aslı diye bir bakalım dedik." ifadesini kullanan Şahin, ödülü verenlerin "World Mayor" adlı, iki yılda bir belediye başkanlarını ödüllendiren bir oluşum olduğunu belirtti.

Ödülün web sitesinin "worldmayor.com" olduğunu aktaran Şahin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkasında 'City Mayors' adlı bir vakıf var. Öncelikle ödül için toplamda 32 belediye başkanını listeye aldıklarını söyleyelim. Bunlardan 12'si finalist olarak belirlenmiş, 2'si ise ödülü kazanmış. Yukarıdaki linkte de görüleceği gibi Mansur Yavaş bu 2 kişiden biri değil. Ödül Rotterdam ve Grigny başkanlarına verilmiş. Yani 12 finalistten sadece 2'si esas ödülü kazanmış, kalan 10 belediye başkanının ise 7'sine ekstra ödüller vermişler. Tabiri caiz ise bu kurum önüne gelene ödül dağıtmış. Muhtemelen mutlu olsunlar diye. Dünden beri görülen o ki bu epey de başarılı olmuş. Verilen ekstra ödüllere de 'jüri ödülü', 'sürdürülebilirlik ödülü', 'gelecek ödülü' gibi isimler vermişler. Mansur Yavaş da bunlardan birini almış."

Şahin, jüri ödülünü alan ismin ise Suriye'de Rakka bölgesini işgal etmiş olan terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Rakka belediye başkanı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Oluşumun ve arkasındaki vakfın içinde yer alan isimlere bakıldığında pek de muteber şahıslar olmadıkları, Facebook ve Twitter hesaplarında ise esas ödülü alan isimlere dair paylaşımların en fazla 1-2 beğeni/retweet aldığı (hatta hiç almadığı) görülüyor. İşin özü, sosyal medyada yaşayan, Ankara'nın asıl sorunları ve gerçeklerle bağını koparan CHP'li Mansur Yavaş, yine iş ve icraat üretmek yerine PR'a harcanan mesailerle ve paralarla, kendisinin çalıp oynadığı bir gündemle Ankara'yı meşgul ediyor. Hizmete para yok ama PR'a var."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

 CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Göksel Gökhan Çıra Mehmet Erdem Yıldız Tilbe
Spor Diego Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a 'ödül' eleştirisi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 00:17:51. #1.12#