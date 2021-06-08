Ak Parti Genel Merkezinden İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz'a Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ak Parti Genel Merkezinden İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz'a Ziyaret

Ak Parti Genel Merkezinden İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDEN İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI YILMAZ'A ZİYARETAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar'dan İl Genel Meclis Başkanı Musa YILMAZ'a ZiyaretAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Adalet Bakan Yardımcısı, 24-25.

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDEN İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI YILMAZ'A ZİYARETAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar'dan İl Genel Meclis Başkanı Musa YILMAZ'a ZiyaretAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Adalet Bakan Yardımcısı, 24-25. dönem Denizli Milletvekili Avukat Bilal UÇAR, genel merkez yerel yönetimler çalışması kapsamında İl Genel Meclis Başkanı Musa YILMAZ'ı ziyaret edip il genelindeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarete Kütahya AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin KAPLAN'da katıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ ziyaretten memnun kaldığını genel merkezin ilke ve tavsiyeleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek başkan yardımcısı Uçar'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ak Parti Genel Merkezinden İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 16:07:08. #1.13#

title