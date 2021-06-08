Ak Parti Genel Merkezinden İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz'a Ziyaret
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDEN İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI YILMAZ'A ZİYARETAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar'dan İl Genel Meclis Başkanı Musa YILMAZ'a ZiyaretAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Adalet Bakan Yardımcısı, 24-25.
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDEN İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI YILMAZ'A ZİYARETAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar'dan İl Genel Meclis Başkanı Musa YILMAZ'a ZiyaretAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Adalet Bakan Yardımcısı, 24-25. dönem Denizli Milletvekili Avukat Bilal UÇAR, genel merkez yerel yönetimler çalışması kapsamında İl Genel Meclis Başkanı Musa YILMAZ'ı ziyaret edip il genelindeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarete Kütahya AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin KAPLAN'da katıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ ziyaretten memnun kaldığını genel merkezin ilke ve tavsiyeleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek başkan yardımcısı Uçar'a teşekkür etti.
Kaynak: Habermetre