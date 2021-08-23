AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Bşk Yard., Batı Karadeniz Koordinatörü, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı Vali Mustafa Tutulmaz' ı Ziyaret Etti
AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Batı Karadeniz Koordinatörü, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Batı Karadeniz Koordinatörü, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Habermetre