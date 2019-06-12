AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılacağı...
AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00'de yapılacak.
AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00'de yapılacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü: Milli Takım'a yapılan muamele kabul edilemez
Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada