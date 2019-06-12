AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılacağı...

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılacağı...

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00'de yapılacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılacağı...

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00'de yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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