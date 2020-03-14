AK Parti Genel Merkezi, Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi AK Parti Genel Merkezi, Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı.

AK Parti Genel Merkezi, Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi

ANKARA - Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı.

Yeni tip korona virüsün(Kovid-19) Türkiye'de de ortaya çıkmasının üzerine yurt genelinde dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Küresel ölçekte bir salgın olan Kovid-19'a karşı AK Parti Genel Merkezi'nde de dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan hijyen çalışması, 2 kişilik bir ekiple; partililerin ve genel merkezi ziyaret eden vatandaşların temas ettiği ve edebileceği muhtemel yerler başta olmak üzere titizlikle temizlendi. Belirli aralıklarla tekrarlanacağı söylenen dezenfekte işlemlerinin yanı sıra hafta içinde AK Parti Genel Merkez binasına yeterli sayıda dezenfektan koyulacak. Bu yolla da Genel Merkez binasına gelenlerin kişisel hijyenlerine de özen gösterilmiş olunacak.

Kaynak: İHA