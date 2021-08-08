AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir, Manavgat'ta incelemelerde bulundu

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından zarar gören mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından zarar gören mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Keşir, orman yangınlarında evlerinde hasar oluşan Kalemler, Oymapınar, Güzelyalı, Karavca, Ulukapı ve Karaöz mahallelerinde yaşayan ailelerle sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Ayşe Keşir, yaşanan güçlükler ve afet sonrası kadının dik durması gerektiğini belirterek moral verdi.

Devletin tüm imkanlarıyla yangınlara müdahale ettiğini vurgulayan Keşir, orman ve itfaiye ekipleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü ekiplerin cansiparane gayretiyle yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Keşir, şunları kaydetti:

"Devletin her bir kurumu alanında çalışmaları sürdürüyor. Bizler de afetzede kadınlarımızı ziyaretlerde bulunarak acılarını paylaşmak istedik. Bizlerden beklentilerini, sorunlarını dinledik. Yaraların en kısa sürede sarılması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler de afeti birçok kez geçirdik, afeti daha önce yaşayan afetzedenin durumunu çok iyi anlarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı