AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Nevşehir'de kadınlarla bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Nevşehir'de kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluştu.

"81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" kapsamında Nevşehir'e gelen Keşir, Uçhisar beldesindeki bir restoranda düzenlenen programda kadınlarla sohbet etti.

İl il gezerek kadınların üretime sundukları katkının artırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını belirten Keşir, şunları söyledi:

"Anadolu'nun ilçelerinde, kasabalarında birçok kadın var, biliyorum. Küçücük dokunuşlarla zihinlerindeki o parlak fikirleri, gayreti ve çalışmayı bir araya getirip hem kendi ailelerine ekonomik katkı sağlıyorlar hem de ülkenin kalkınmasına ve üretimine katkı veriyorlar. Burada olmamızın birinci nedeni bu. Halka açık toplantılar yapıyoruz ve kadınları, tarım başta olmak üzere devletimizin verdiği hibe, destek ve fonlardan haber dar etmek istiyoruz. Sonraki süreçlerde de çabalayan kadınlarımız mentorluk yapsın istiyoruz. Bu şehrin girişimci ruhlu, çalışkan, üretken kadınları mutlaka yeni, parlak fikirler üretecek."

Nevşehir'in etkinlikler kapsamında ziyaret ettikleri 24'ncü il olduğunu kaydeden Keşir, gittikleri kentlerde görüştükleri kadınların başarı hikayelerine tanık olduklarını anlattı.

Keşir, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" adlı programa katılarak, üretime katkı sunan ve bu kapsamda çalışmak isteyen kadınlarla bir araya gelecek.