AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Hakkari'de kadınlarla buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ülkede terörü kadınların bitireceğine inandığını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ülkede terörü kadınların bitireceğine inandığını söyledi.

Türkiye genelinde düzenleyecekleri "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" kapsamında iki gündür Hakkari'de bulunan Keşir, Yüksekova ilçesine 15 kilometre mesafedeki Doğanlı köyünü ziyaret etti. Keşir, burada ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan kadın ve çocuklarla köy meydanında bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra Kamışlı köyüne geçen Keşir, kadınların el emeği ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Ayşe Keşir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programına Hakkari'den başladıklarını ifade eden Keşir, "Gittiğimiz ilin sosyolojik, coğrafik duruma uygun kamuda üretilen destek, hibe, mikrokredileri anlatıyoruz. Kadınlara küçük girişimcilik de olsa kırsal kalkınmada kadın emeği değerlendirici modeller sunalım istedik. Bu kapsamda Hakkari'deyiz." dedi.

Bölgede başarılı operasyonlarla terörün sonlandırıldığını ve güvenli bir ortam oluştuğunu anlatan Keşir, şunları söyledi:

"Kadınların azmi, hırsı ve çocuklarına iyi bir gelecek bırakma kararlılığı çok önemli. Sadece birkaç örnek değil, bunu Hakkari ve Yüksekova'da ne kadar yaygınlaştırabiliriz, onun çabasındayız. Parti olarak da kadınlarımıza bir kapı aralayalım istiyoruz. İnanıyorum ki o aralanan kapıdan Hakkari'nin, Yüksekova'nın ve Anadolu'nun diğer şehirlerindeki kadınlar büyük bir azimle ve heyecanla girecek. Bu işin sürdürülebilir ve istikrarlı olmasını istiyoruz. Zaman zaman zorluklarla karşılaşabilecekler, o zorlukları birlikte aşacaklar. Bunun için de kooperatifçiliği çok önemsiyoruz."

"Bu ülkede terörü bölgenin kadınları bitirecek"

Ziyaretlerinde kadın kooperatiflerinde üretilen ürünleri de görme imkanı bulduğunu aktaran Keşir, şöyle devam etti:

"Burada manda yetiştiriciliği yapan, koyun alan ve aracılık yapan kadınlarımız var. Kadınların gözlerindeki ateşi görüyorsunuz. Bu ateş, evleri ısıtacak bir ateş, buna inanıyorum. Özellikle bu bölgede terörün sonlanmasıyla güvenli ortamda devleti yanında hisseden kadınlarda bir güven ve huzur gördüm. Bütün kadınlar, çocukları için hayal kuruyor. Bu hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar. Bu ülkede terörü bölgenin kadınları bitirecek. Kalkınmayı da bölgenin kadınları kırsaldan başlatacak. Buna büyük bir azimle inanıyorum."

Köy programlarının ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden ve bir çay ocağında gençlerle sohbet eden Keşir, ardından Van'a hareket etti.

Keşir'e ziyaretlerinde AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, İnsan Hakları Başkanı Ayşe Nevin Sert, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Burcu Gökalp, Ar-Ge Başkanı Züleyha Karademir, Genel Sekreter Aslı Seren ve AK Parti MKYK üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol