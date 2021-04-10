AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Hakkari'nin kadın STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, şiddetle mücadelede ailenin çözüm kapasitesini güçlendirmek istediklerini belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, şiddetle mücadelede ailenin çözüm kapasitesini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Türkiye genelinde düzenleyecekleri "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" kapsamında iki gündür Hakkari'de bulunan Keşir, Hakkari Evi'nde düzenlenen programda, kentteki sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileriyle buluştu.

Ayşe Keşir, burada yaptığı konuşmada, kadınların öne çıktığı bir politika geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Hakkarili kadınların istihdamını arttırmak için kente geldiklerini ifade eden Keşir, "Şiddetle mücadelede ailenin çözüm kapasitesini güçlendirmek istiyoruz. Bunu sağlarsak güçlü aileler oluşturabiliriz. Bir diğer önemli nokta ise şiddetle mücadelede medyanın dili. Bu konuda medya üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." dedi.

Sivil toplum örgütü temsilcisi kadınlar da kente karşılaştıkları sorunları dile getirdi.

Programa, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, İnsan Hakları Başkanı Ayşe Nevin Sert, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Burcu Gökalp, Ar-Ge Başkanı Züleyha Karademir, Genel Sekreter Aslı Seren ve AK Parti MKYK üyeleri de katıldı.

Keşir ve beraberindekiler, daha sonra Kıran Mahallesi'ne geçerek burada bir araya geldikleri kadınlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Bir süre tandırda kadınlarla ekmek pişiren Keşir, daha sonra beraberindekilerle Yüksekova ilçesine geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol