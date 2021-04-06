AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın milli mücadele döneminde Anadolu'nun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştırdığını belirtti.

AA'nın halkın sesi, Anadolu'nun gözü, kulağı olduğunu vurgulayan Keşir, "Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışan ve bu uğurda hayatını kaybetmiş tüm basın emekçisi meslektaşlarımı da rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Basın ve yayın hayatında, birlikte nice uzun senelere..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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