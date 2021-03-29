AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Diyarbakır annelerine destek mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin şerefli ve dik duruşu temsil ettiğini, terörün onların gayreti ve azmiyle biteceğini söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin şerefli ve dik duruşu temsil ettiğini, terörün onların gayreti ve azmiyle biteceğini söyledi.

Birtakım ziyaretler için geldiği kentte AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Keşir, görevi devraldıktan sonra ilk olarak iç yapılanma ve çalışma takvimini belirlediklerini anlattı.

Bundan sonra çok farklı sorumlulukları olduğunu aktaran Keşir, "Cumhurbaşkanı'mız bu görevi verirken özellikle Güneydoğu illerinden başlanarak sahada olunmasını ve teşkilat yapılanması talimatı verdi. İlk seyahatimizi Düzce'ye yaptık ama bundan sonra hızlı şekilde Türkiye'nin her ilini dolaşmak istiyoruz." dedi.

Keşir, partisinin kadın kollarının 5 buçuk milyon üyesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu, bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan, Türkiye'deki bazı siyasi partilerin toplam üye sayısından fazla. Kadınlarımızın partimize ve Cumhurbaşkanı'mıza verdiği desteğe gerçekten çok güveniyoruz. Onların verdiği güçle bu yükü kaldıracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Terörü kesinlikle anneler bitirecek"

Gazetecilerin Diyarbakır annelerinin evlatları için hala nöbette olduğunu hatırlatması üzerine Keşir, "Şerefli ve dik bir duruşu temsil ediyorlar. Bu terörü annelerin gayreti, azmi bitirecek. En yakın zamanda bölgede olacağım. Onlarla buluşmamız çok gecikmeyecek. Bu teröristler annelerin o yıllarca akıttıkları gözyaşları içerisinde boğulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Keşir, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik taciz ve tecavüz olaylarının asla göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak "Bu anlamda çok güçlendirilmiş yasalarımız var. Biz olayları vaka vaka takip ediyoruz ve hem de yasal düzenlemelerini takip ediyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu, bizim 'ama, fakat' diyemeyeceğimiz bir konu ve en önemli başlıklarımızdan bir tanesi." şeklinde konuştu.

Keşir, daha sonra Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer