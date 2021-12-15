AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı için kente gelen Keşir, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Keşir, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Kıran kırana mücadele", "haber" kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" adlı fotoğrafını oyladı.

Anadolu Ajansının haber fotoğrafçılığı kültürünün ön planda olduğunu ifade eden Keşir, "Anı yakalayan ve o anı okuyucuya, izleyiciye ulaştıran çok güçlü deklanşörlere basan eller var. Çok zorlandım ama gerçekten olayın duygusunu bize yansıtan fotoğraflar. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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