AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Denizli'de kadınlarla bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, iktidarları döneminde kadının eğitimi ve toplum içindeki konumuna ilişkin önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor olmamızın üzerinden kadına yönelik bir eksen değişikliği yaftasını AK Parti'ye...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, iktidarları döneminde kadının eğitimi ve toplum içindeki konumuna ilişkin önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor olmamızın üzerinden kadına yönelik bir eksen değişikliği yaftasını AK Parti'ye yapıştırmak AK Parti'nin geçmişine bir iftira olur. Kimse Türkiye'nin şiddet gören acılı kadınları üzerinden siyaset üretmesin." dedi.

Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında Denizli'deki kadınlar ve STK temsilcileriyle Çamlık Ofis'te bir araya geldi.

Kadın girişimcilere hibe desteği veren bakanlıkların kurum müdürlerinin katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda devletten aldıkları destekle işlerini kuran kadınlar tecrübelerini paylaştı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Keşir, Denizli'nin tüm kadınlarına bir kapı aralamak için geldiklerini söyledi.

Hayali, umudu ve gelecekle ilgili bir fikri olan, bunu nasıl hayata geçireceğini bulamamış kadınlara ulaşmak istediklerini ifade eden Keşir, "Bu potansiyeli daha nasıl açığa çıkarabiliriz diye buradayız. Bazı kurumlar açıklıyor hibelerini açıklıyor, bakıyoruz o ilde 5 kadın bu desteği kullanmış. Biz istiyoruz ki 55 kadın bu desteklerden yararlansın." dedi.

AK Parti iktidara geldiğinden bu yana yüzde 13 olan kız çocuklarının üniversiteye gitme oranının yüzde 49'a çıktığını, eğitimde fırsat eşitliğinde önemli bir noktaya gelindiğini anlatan Keşir, yoksullukla mücadele konusunda da kadını girişimci ve işveren olarak iş piyasasına sokmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Partilerinin 2002 yılında ilk kurulduğunda seçim beyannamesinde kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi kalın çizgilerle hedef olarak koyduğunu kaydeden Keşir, bu konuda geçmişte hayata geçirdikleri ve 4. Yargı Paketi ile gündeme getirdikleri düzenlemelere dikkati çekti.

Keşir şöyle konuştu:

"Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor olmamızın üzerinden kadına yönelik bir eksen değişikliği yaftasını AK Parti'ye yapıştırmak AK Parti'nin geçmişine bir iftira olur. Bu iftirayı atanlar önce kendi söylemlerine bakacaklar. Bugün PKK dağda kız çocuklarını kaçırırken, kadınlara tecavüz ederken, onları kürtaj ve hatta intihara zorlarken çıkıp tek kelime edemeyenler hiç kusura bakmasınlar AK Parti'nin bu karnesi üzerine söz söyleme haklarını kaybetmişlerdir. Bırakın AK Parti'yi, kadınlarla ilgili söz söyleme haklarını kaybetmişlerdir. Onun için kadın konusunu, çocuk konusunu politik amaçlarını bir basamak olarak kimse kullanmasın. Ben insaf falan beklemiyorum zaten. Siyasi insaf yok, o ayrı. Ama iki yüzlülük etmesinler. Kimse Türkiye'nin şiddet gören acılı kadınları üzerinden siyaset üretmesin. Bu konuda AK Parti'nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek