AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Aydın'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, gelecek için hayali olan girişimci kadınları en önemli hazine olarak gördüklerini, onlara kapı aralamak, destek olmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, gelecek için hayali olan girişimci kadınları en önemli hazine olarak gördüklerini, onlara kapı aralamak, destek olmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında, Aydın'da kadınlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Tüm illerde benzeri programlarla kadınlara dokunacak işler yapmaya çalıştıklarını kaydeden Keşir, artık evinde oturan, çalışma veya eğitim hayatında olmayan kadınların da önüne hedefler koyduğunu ifade etti.

Kadınların mutlaka hedeflerinin ve hayallerinin bulunduğunu vurgulayan Keşir, şunları kaydetti:

"Çocukları için bir hedefleri var. Çocuklarını büyüttüyse mahallesi, ilçesi, şehri için bir hedefi var. Memleketi için bir hayali var. Memleket için hayali olan o kadınlar bizim en kıymetli hazinemiz. Biz dedik ki; aslında hükümetin yıllardır farklı bakanlıklar üzerinden uyguladığı pek çok hibe ve destek programları var, gittiğimiz illerde halka açık toplantılar yapalım, kadınları toplayalım, hayali olan kadınları bulalım ve onlara bir kapı aralayalım. Size bir kapı açalım istiyoruz. Biz bu şehirden ayrılacağız. Biz ayrıldığımızda siz hayallerinize ve hedeflerinize giden bir kapının aralandığını görün, o kapıyı ardına kadar açın ve oradan yürüyün istiyoruz. Sizinle beraber Aydın, Türkiye ayağa kalksın."

Kalkınmanın Anadolu'dan başladığına inandığını, kadının gücünü de Anadolu'dan bir şahlanışla harekete dönüştürmek istediklerini belirten Keşir, "Küçük küçük adımlar atıyoruz. Ama bu adımlar büyüdüğünde hem o şehirde hem de Türkiye'de görünür olacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, hibe desteği veren bakanlıkların kurum müdürleri, katılımcıları bilgilendirdi, devletten aldıkları destekle işlerini kuran kadınlar da tecrübelerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun