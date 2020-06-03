AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Açıklaması
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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti Gençlik Kollarının da her zaman siyasette ana esası bu sevgi olmuştur.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Açıklaması
03.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:57

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti Gençlik Kollarının da her zaman siyasette ana esası bu sevgi olmuştur. Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi, onların sevgisini, muhabbetini kazanmayı hedefleriz" dedi.

AK Partili Büyükgümüş, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Büyükgümüş, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un '500 bin silahlı insan neden kurulur? Neden ihtiyaç duyulur böyle bir şeye' sözlerine ilişkin, "Böyle bir çirkin saldırı olur mu? Bugün Türkiye'nin her ilçesinde, partimiz nerede varsa AK Parti Gençlik Kolları da orada var. Partimiz nasıl demokratik siyaset çerçevesinde çalışmalarını, milletimizin gönlüne girerek sürdürmeyi hedef edinmişse AK Parti Gençlik Kolları da bunu gençler üzerinde gerçekleştirir. Bundan başka bizim bir amacımız yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgi için yola çıktıklarını söylediğini hatırlatan Büyükgümüş, "AK Parti Gençlik Kollarının da her zaman siyasette ana esası bu sevgi olmuştur. Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi, onların sevgisini, muhabbetini kazanmayı hedefleriz. Ama hiçbir arkadaşımız Sayın Öztunç'un dün Genel Kurul kürsüsünden ifade ettiği çirkin yakıştırmaları hak etmiyor ve bunları asla kabul etmiyoruz. Sayın Öztunç'u iddialarını ispatlamaya davet ediyorum. Eğer bunu gerçekleştirmezse bizim gözümüzde, AK Parti Gençlik Kollarının gözünde iftiracı konumundadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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