AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın'dan Mardin İl Başkanlığına ziyaret
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AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın'dan Mardin İl Başkanlığına ziyaret

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın'dan Mardin İl Başkanlığına ziyaret
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberindeki heyetle AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberindeki heyetle AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Aydın, beraberindeki heyetle AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile bir araya gelerek, yeni hizmet binası için hayırlı olsun dileklerini iletti.

Mardin teşkilatlarının çalışmalarına değinen Aydın, "İnşallah Mardin'de önümüzdeki süreçte çok daha güzel işlere imza atılacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın'dan Mardin İl Başkanlığına ziyaret - Haberler
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