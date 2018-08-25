AK Parti Genel Başkkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Bu Coğrafyada Halen Varlığımızı Sürdürebiliyorsak,...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte Muş'a geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Muş'a gelen Jülide Sarıeroğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara-Keçirören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve beraberindekiler, Muş Valiliğine nezaket ziyaretinde bulundular. Muş Valiliği ziyareti sonrasında partisinin il başkanlığına geçen AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, burada açıklamalarda bulundu. Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajları veren Sarıeroğlu, "Eğer bugün bu coğrafyada halen varlığımızı sürdürebiliyorsak, bunu zafere borçluyuz. Sultan Alparslan ve tüm ecdadımızı, tüm şehitlerimizi ben tekrar rahmetle yad etmek istiyorum, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize de şifa diliyoruz, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Onlar olmasaydı, bu vatanda şuanda hala varlığımızı sürdürebiliyor olamazdık. İnşallah bu varlığımız, bu büyüklüğümüz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olacak bu topraklarda. İnşallah şehitlerimizin bizlere emanet etmiş olduğu bu vatanı, bu toprakları bizde sahip çıkarak, bundan sonra da ilelebet varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Malazgirt Zaferi ile ilgili eksiklerin çoğunun giderildiğini sözlerinde belirten Sarıeroğlu, "Tarihte bu kadar önemli, Anadolu'nun kapılarını bizlere açan böylesine kutlu zaferle ilgili birazcık eksiklikler vardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem tarihimizi yeni nesil yetişen gençlerimize, evlatlarımıza daha iyi anlamaları, daha içselleştirmeleri anlamında hem de bu bölge açısından gerçekten önemli olduğuna inandığımız, gelecekte daha da çok katkısını bölgemize sağlayacağına inandığımız yeni atılımlar, adımlar oldu. İşte alanlarımız inşa edildi, tarihimizle ilgili yerler tekrardan canlandırıldı, inşallah 365 gün canlı olacak. Hem Muş'umuz, hem Bitlis'imiz açısından yeni imkanlar da oluşmuş oldu" diye konuştu.

Malazgirt'ten bütün dünyaya mesaj vereceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "Malazgirt'te yine büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, vereceğimiz mesajlarla, hele de içerisinden geçtiğimiz bu dönemde çokta önemli olduğuna inandığımız mesajlara; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam edeceğimizin, güçlü mesajlarını da vereceğiz. Birlik beraberliğimizin, kenetlenmemizin, omuz omuza dayanışma içerisinde olmamızın ne kadar önemli olduğunu hissettiğimiz dönemlerdeyiz. Yine bu mesajı da güçlü bir şekilde tüm dünyaya, Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt'ten vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Parti binasında yapılan açıklamalar sonrasında heyet, esnaf ziyaretinde bulunmasının ardından Malazgirt Zaferinin 947'nci yılı kutlama programı için Ahlat ve Malazgirt ilçelerine gitmek üzere hareket etti. - MUŞ