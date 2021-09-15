AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Başkan Oğuz Kahramankazan'ı konuştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Oğuz, ilçelerinde hayata geçirdikleri ve yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdiği Yıldırım'a Kahramankazan'ı anlattı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı makamımda ziyaret etti. Oğuz,, ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin Yıldırım'a bilgi verdi. Oğuz ayrıca, yapım aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan proje aşamasındaki çalışmaları da Yıldırım'la paylaştı. Kahramankazan'ın sanayi, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin de masaya yatırıldığı görüşmede, bu alanlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

"Kahramankazan'ın her zaman yanındayız"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, bu anlamlı ziyareti için Başkan Oğuz'a teşekkür ederek, Kahramankazan'ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz da, Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızdan hiçbir zaman esirgemeyen Son Başbakanımız ve AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'la ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Projelerimizi ve Kahramankazan'ımızı konuştuk. Sayın Genel Başkanvekilimize ilgi ve alakaları için ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

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