AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Başkan Oğuz Kahramankazan'ı konuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Başkan Oğuz Kahramankazan'ı konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Başkan Oğuz Kahramankazan'ı konuştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Oğuz, ilçelerinde hayata geçirdikleri ve yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdiği Yıldırım'a Kahramankazan'ı anlattı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı makamımda ziyaret etti. Oğuz,, ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin Yıldırım'a bilgi verdi. Oğuz ayrıca, yapım aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan proje aşamasındaki çalışmaları da Yıldırım'la paylaştı. Kahramankazan'ın sanayi, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin de masaya yatırıldığı görüşmede, bu alanlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

"Kahramankazan'ın her zaman yanındayız"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, bu anlamlı ziyareti için Başkan Oğuz'a teşekkür ederek, Kahramankazan'ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz da, Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızdan hiçbir zaman esirgemeyen Son Başbakanımız ve AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'la ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Projelerimizi ve Kahramankazan'ımızı konuştuk. Sayın Genel Başkanvekilimize ilgi ve alakaları için ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak

AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak

 AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Ece Üner Müge Anlı Bensu Soral Yeşim Salkım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hamid Karzai Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Başkan Oğuz Kahramankazan'ı konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:29:41. #1.17#