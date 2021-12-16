AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev ile görüştü

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak tarih, kültür ve dil bilincinin daha da geliştirilmesi ile üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin ve altyapının geliştirilmesine yönelik projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet