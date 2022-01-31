AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu"na katıldı - Haberler
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu"na katıldı

AA, Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu"na katılarak fotoğraf çekti.

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, " Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu"na katılarak fotoğraf çekti.

Yıldırım, Erzincan Valiliğince düzenlenen, yerli ve yabancı çok sayıda fotoğraf sanatçısının yarıştığı "Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu"na katılarak, baba ocağı Refahiye ilçesinde, Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki kış manzaralarını görüntüledi.

Kentte 26-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen maratonun, hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, "Şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak için düzenlenen bu yarışma çok önemli. Yarışmaya katılan tüm fotoğrafseverleri kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu na katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu na katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu na katıldı

AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Kültür Sanat, Haber

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