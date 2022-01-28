AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğa ziyaret - Haberler
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğa ziyaret

AA, Barış Yalçınkaya - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğa ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret etti.

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret etti.

Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas ile 10 Ocak'ta ilçe merkezindeki parkın yakınında oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğrayan E.B'ye ziyarette bulunarak ailesinden sağlığıyla ilgili bilgi aldı.

Yıldırım, E.B'ye hediye verdikten sonra ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA / Barış Yalçınkaya - Politika

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Ocak, Politika, Haber

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