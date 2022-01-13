AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan, Çalık ve Kara ailelerine taziye telefonu
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailelerine başsağlığı diledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailelerine başsağlığı diledi.
Yıldırım, vefat eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara ile milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.
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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri