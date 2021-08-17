AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Bartın'daki selde ölen kadının ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Yıldırım, 85 yaşındaki Ünal'ın Akörensöküler köyünde yaşayan aile yakınlarını ziyaret etti.

Ünal'ın torunu Ersin Çevik ve gelini Sultan Ünal'a başsağlığı dileklerini ileten Yıldırım, "Başınız sağ olsun. Rabbim beterinden saklasın, sizlere hayırlı, uzun ömürler versin." dedi.

Yıldırım'a, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı