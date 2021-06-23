AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Çanakkale'ye geliyor
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Çanakkale'ye geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Çanakkale'ye geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bir dizi programlara katılmak için Çanakkale'ye geliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bir dizi programlara katılmak için Çanakkale'ye geliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın Çanakkale'de 3 ayrı programa katılacağını belirten AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım, 24 Haziran Perşembe günü bir dizi programa katılmak üzere Çanakkale'mize geliyor. Genel Başkanvekilimiz Yıldırım'ı; Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu ve teşkilatımızla birlikte şehrimizde misafir edeceğiz" dedi.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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