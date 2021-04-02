AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bu salgın dünyanın çarpık düzenini değiştirecek büyük bir dönüşümün habercisidir"

ASKON Genel Kurulu Kur'an-ı Kerim tilaveti Tanıtım filminin izlenmesi AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ASKON Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.