AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bu salgın dünyanın çarpık düzenini değiştirecek büyük bir dönüşümün habercisidir"
Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel
ASKON Genel Kurulu Kur'an-ı Kerim tilaveti Tanıtım filminin izlenmesi AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ASKON Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.
ASKON Genel Kurulu
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Tanıtım filminin izlenmesi
AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ASKON Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.
(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü